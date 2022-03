Poste sempre più colorate di rosa La quota femminile sale al 76%

Leader nella parità di genere anche in provincia di Arezzo, Poste Italiane si conferma un’azienda in ‘rosa’. La quota di dipendenti donne nella provincia è del 76 % di cui il 67% ricoprono ruoli manageriali. Le donne che rivestono la carica di responsabile di ufficio postale è dell’80%. Sono inoltre 4 su 6 gli Uffici di Recapito con responsabili donne. Maddalena Torelli, responsabile Recapito Area Manager delle province di Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo e Siena da novembre 2019, racconta la sua esperienza: "Nel corso della mia carriera – dice - ho avuto il privilegio di cimentarmi in più ruoli manageriali e sono convinta che le aziende che hanno la lungimiranza di investire esaltando le professionalità di uomini e donne facendone emergere peculiarità e competenze, siano quelle in grado di garantirsi una migliore stabilità. Ritengo importante formare squadre eterogenee che fondano le unicità dei singoli e guidare da un paio di anni un team di oltre 1.500 risorse con un’importante componente femminile (l’intera struttura ha più del 50% delle posizioni manageriali ricoperte da donne) mi rende orgogliosa di far parte di un’azienda attenta a inclusione, diversità e parità di genere".