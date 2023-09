"Portraits on stage". Giovani artisti: gli under 35 in scena

La Rete interregionale Portraits on stage annuncia i vincitori della terza edizione del Bando di residenza Portraits on stage 2023 per giovani compagnie o artisti under 35, volto al sostegno di progetti artistici inediti di spettacolo dal vivo declinanti il tema dell’arte figurativa. Il Bando chiuso lo scorso giugno, ha registrato un’ampia adesione ricevendo numerose proposte progettuali di giovani artisti, compagnie e collettivi provenienti da tutta Italia. I promotori hanno selezionato tre progetti vincitori e due menzioni speciali: If (sulle possibilità di un incontro) di Gaia Amico e Nicola Lorusso, Manifesto Chubaran di Mattia Ammirati e Alessandro Sesti, Rmx di Pietro Angelini – 369gradi. Menzioni speciali per Ombre di e con Giuseppe Innocente, regia di Ivano Picciallo – Malmand teatro e Non girate quella ruota! di Annarita Colucci e Valeria D’Angelo - Illoco teatro. Ai vincitori verrà offerta la possibilità di sviluppare il loro progetto attraverso l’assegnazione di una residenza, della durata minima di 7 giorni per un massimo di 15, nelle sedi messe a disposizione dai promotori tra cui: Laboratori Permanenti a Sansepolcro e Diesis Teatrango a Bucine.