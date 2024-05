Porcinai, imprenditori al tavolo in prefettura

Il vertice di giovedì segue una serie di iniziative per arginare il fenomeno delle aggressioni e gli episodi di violenza che hanno caratterizzato le cronache delle ultime settimane ai giardini Porcinai, davanti alla Stazione e a un passo dal centro. Il vertice chiesto dalle associazioni di categoria di commercianti e artigiani, vedrà al tavolo istituzionale aperto dal prefetto Maddalena De Luca, i vertici di Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e Cna.

L’obiettivo è fare il punto sulle misure adottate in maniera collegiale tra istituzioni e forze dell’ordine. Dall’impiego di vigilantes nei fine settimana, al potenziamento dei controlli che impegnano polizia municipale, carabinieri, polizia e guarda di finanza. Non solo: nell’ultima riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica è stato approfondito il piano per la sicurezza dell’area strategica a ridosso del centro e prediposto un piano di intervento che mette in campo anche nuclei specializzati nel controllo del territorio. Un piano coordinato dal prefetto De Luca che nell’incontro con i rappresentanti delle associazioni di categoria farà il punto sulle iniziative già attivate e ascol terà le richieste delle categorie economiche che rivendicano più sicurezza per le attività commerciali. Sollecitazione che arriva anche dai residenti della zona che nei giorni scorsi hanno partecipato alla seduta del consiglio comunale e chiesto un intervento risolutivo.