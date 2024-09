Ponte di Piantravigne. Ora è percorribile

Un anno di lavori, oltre 500mila euro di investimenti e inaugurazione in occasione del passaggio della Marzocchina. E’ stata una domenica di festa per la comunità di Piantravigne, splendido borgo del Comune di Terranuova arroccato sulla Setteponti, nella zona delle Balze. C’è stato infatti il taglio del nastro del rinnovato ponte che collega la frazione. Sindaco, esponenti della giunta, consiglieri comunali e semplici cittadini hanno "battezzato" la struttura in contemporanea con il transito dei ciclisti che hanno preso parte alla "Marzocchina", la ciclostorica del Valdarno che, per la prima volta, è transitata anche lungo la Cassia Vetus. L’importo complessivo degli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione del ponte ammonta a 505 mila euro, di cui 230 mila finanziati con risorse comunali e 275 mila con fondi Pnrr. I lavori hanno riguardato il rafforzamento delle travi e dell’impalcato del ponte in calcestruzzo con sostituzione delle protezioni laterali bordo ponte (guad-rail) in acciaio e legno; la realizzazione di nuove pavimentazioni in conglomerato bituminoso, la segnaletica stradale e l’illuminazione pubblica; le prove di carico e il collaudo. Al centro di importanti interventi anche la parte sottostante del ponte con il restauro dei paramenti murari delle spalle e delle pile del viadotto. "Un intervento fondamentale – ha detto il sindaco, Sergio Chienni – per un’infrastruttura riqualificata e messa in sicurezza. Ancora una volta, grazie alla capacità di attrarre risorse da enti sovraordinati implementiamo la possibilità di dare risposte al nostro territorio. Un restyling complessivo a cui il ponte non era mai stato sottoposto dopo la sua realizzazione e che riqualifica così un luogo significativo del nostro territorio".