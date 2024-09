Polizia Municipale. Salta la sinergia tra Montevarchi e Terranuova? Casa Comune sul piede di guerra

Arezzo, 25 settembre 2024 – Casa Comune Montevarchi, interviene sulla volontà della giunta di revocare il corpo associato di polizia municipale con Terranuova e ha ricordato come le scelte di Chiassai rendono più fragile il controllo del territorio. “In pratica si vuole chiudere l'unico elemento concreto e strutturale, messo in atto negli ultimi 15 anni, di una politica che contribuisce alla sicurezza e alla legalità – ha spiegato l'associazione - Complimenti, evidentemente, per l'amministrazione montevarchina: la prevenzione, il coordinamento dei servizi di vigilanza alla viabilità e sul territorio, una direzione qualificata e professionale del Corpo, la possibilità di avere mezzi adeguati, un unico soggetto come interlocutore per le altre forze dell'ordine…tutte questioni, a nostro avviso importantissime, ritenute dalla sindaca Chiassai delle sciocchezze che non servono. Le basta la nuova legge che il Parlamento si appresta a varare. Un DDL liberticida, non secondo la solita opposizione, ma a parere dell'Organizzazione europea per la sicurezza, in quanto basato soprattutto sul restringimento delle libertà e sul carcere anche per mamme con bambini".

“Quando fu istituito - ha ricordato Casa Comune - questo servizio associato faceva parte di una strategia di cooperazione tra i Comuni valdarnesi per far fronte alla necessità di qualificare i servizi e trovare ambizioni gestionali ottimali. Oggi viene smantellato: perché? Quali sono le ragioni? Il territorio è cambiato? Le risorse abbondano? Anche perché non è vero che tale decisione porterà ad un risparmio di risorse come qualcuno sostiene; gestire delle piccole entità, oltre ad essere meno efficiente, sarà alla fine più costoso, oltre a garantire minori servizi. Il corpo dei Vigili associato ha garantito, fino ad oggi, i requisiti essenziali di uniformità per l'organizzazione e lo svolgimento delle azioni di controllo connesse alle funzioni di sicurezza e di polizia amministrativa al fine di assicurare l'effettivo espletamento su un territorio più ampio rispetto ai confini del singolo Comune”. “Proprio la Sindaca Chiassai che parla di indebolimento dei servizi sanitari! – ha proseguito Casa Comune - Sono le sue scelte che rendono più fragile il controllo del territorio, alla faccia dei tanti incontri sull'ordine pubblico che ha chiesto in questi anni.

Una politica condivisa di più territori limitrofi in materia di sicurezza e di interventi tesi a prevenire i fenomeni di degrado, che favorisce una coesione della comunità e dei legami tra i cittadini, costituisce un valore aggiunto che permette di garantire una maggiore efficacia dell’azione amministrativa e un miglior coordinamento tra le forze dell’ordine. Il movimento ha ricordato che ogni giorno il servizio associato del Corpo di Polizia Municipale tra Montevarchi e Terranuova si trova a toccare la sensibilità dei cittadini, a rilevare incidenti stradali, a gestire conflitti. "La revoca di questo importante servizio porta a tracciare una linea di confine, anche culturale, in prossimità del ponte Mocarini - ha aggiunto - Divisione è la parola chiave dell’agire di questa amministrazione! Dividere ciò che prima era unito e non perché le due metà sono migliori ma perché l’unico mantra da seguire è “discontinuità rispetto al passato”.

“Certo – ha proseguito Casa Comune - questo servizio si sarebbe dovuto implementare nel tempo, rafforzare e magari allargarsi ad altri Comuni, diversamente da quanto hanno fatto sia Grasso che Chiassai; ma, soprattutto, non è stata perseguita una politica di area volta ad affrontare le questioni in un ambito socio-economico e urbanistico omogeneo come è il Valdarno. In questa corsa a rinchiudersi dentro le mura castellane non è impegnata solo l’Amministrazione Chiassai, anche altre ci sembrano ferme al palo; questa vicenda chiama in causa il PD, almeno di Montevarchi e Terranuova. Chiama in causa, altresì, anche la politica regionale in questa materia, ovvero nel sostegno alle varie forme di governo e gestione sia che siano Servizi Associati - come è il corpo unico dei Vigili Urbani - Unioni di Comuni o Fusioni di Comuni. Una politica che ci è sembrata poco chiara, palesandosi con non poche contraddizioni. Se questo servizio verrà smantellato, nel caso di approvazione del Consiglio comunale – ha concluso Casa Comune - siamo certi che ogni componente della Polizia Municipale, che ringraziamo pubblicamente per la loro opera, cercherà di non rendere troppo visibile la differenza tra un territorio e l’altro e continuerà a lavorare con impegno, professionalità e coscienza contribuendo alla crescita culturale e alla coesione civile delle due comunità”.