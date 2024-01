Polenta e amicizia con Norcia

CASTIGLION FIORENTINO

Ancora un altro capitolo della storica amicizia tra Castiglion Fiorentino e Norcia. Come lo scorso anno ritorna la "Polentata dell’Amicizia" in programma venerdì 5 gennaio alla Pro Loco di Campi di Norcia.

La serata si aprirà con una cena conviviale ma il clou sarà la "mega" tombola con i prodotti del territorio.Il legame che unisce le due realtà era nato all’indomani del sisma del Centro Italia e da quel momento sono state realizzate numerose iniziative a sostegno degli amici nursini come quella della messa a dimora dei 101 alberi adottati nel 2021, tra cui quelli regalati dalla città di Castiglion Fiorentino, per il progetto di ‘Rinascita Sociale’. Quella in programma è un’iniziativa che rincuora la comunità di Campi di Norcia che in questo momento sta attraversando, come sostiene il presidente della Pro Loco, Roberto Sbriccioli "un pò di scoramento. Sono trascorsi 7 anni dal devastante terremoto e la ricostruzione va decisamente a rilento".

"Non c’è più bella cosa del socializzare, dello stare insieme, del condividere… e quello che succede con gli amici di Castiglion Fiorentino ha sempre dell’incredibile. Grazie amici toscani, grazie a tutti". Ad organizzare l’iniziativa il Comune di Castiglion Fiorentino e la locale Pro Loco. "Quello di venerdì è il sesto viaggio dell’amicizia che facciamo" dichiara il presidente Paolo Faralli.

L.A.