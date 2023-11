Pochi secondi possono fare la differenza

I numeri forniscono una fotografia impressionante sul tema della sicurezza stradale. Strada regionale 71, il raccordo autostradale: ecco le due areterie più pericolose secondo i dati forniti da Istat. Il tema non è solo quello legato alle condizioni delle arterie ma anche alla responsabilità di chi si mette al volante spesso in balia di distrazioni come chiamate o messaggi di testo. Giusto per fare un esempio, dare un’occhiata allo schermo del proprio smartphone per leggere il nome di chi ci ha inviato un sms può costare cinque secondi che a 60 km orari significa guidare per quasi cento metri a occhi chiusi. Questione di un attimo, questione di secondi: tanto può costare distrarsi al volante.