Più sedi, investimenti sul personale e un ruolo sempre più centrale nel sistema nazionale. Confartigianato proiettata verso le sfide future

Arezzo, 6 giugno 2025 – Confartigianato Imprese Arezzo, con il suo impegno costante e la sua capacità di adattarsi alle mutate esigenze di mercato, si conferma un interlocutore privilegiato per le istituzioni e per le imprese del territorio.

La crescita sui numeri e in termini di qualità dei servizi offerti testimonia un successo raggiunto da tutta la squadra, supportata da dati oggettivi. I risultati di questo percorso di trasformazione sono evidenti nella crescente fiducia e adesione da parte delle imprese.

L’ incremento significativo della domanda dei servizi offerti e l’ampliamento della base associativa a livello territoriale sono un segnale concreto del riconoscimento del valore dell’operato dell’Associazione.

Le imprese apprezzano sempre più la trasversalità dei vari servizi, capaci di rispondere in modo efficace alle esigenze di settori diversi e scelgono Confartigianato come partner strategico in cui trovare competenza, affidabilità e innovazione.

Sul piano organizzativo, l’Associazione ha ampliato la propria presenza territoriale, con l’apertura di nuovi uffici nelle vallate, il rinnovo di quelli già esistenti e lo sviluppo di nuove progettualità per categorie di aziende che non avevano una loro specifica rappresentanza sindacale.

Un'azione che consente di garantire servizi più vicini alle imprese e dei cittadini. Le imprese scelgono Confartigianato come partner affidabile capace di accompagnarle nella crescita e nelle nuove sfide del mercato. “L’attenzione ai nostri associati è prioritaria – ha sottolineato Alessandra Papini - abbiamo incrementato la nostra presenza capillare sul territorio per rispondere tempestivamente alle esigenze delle aziende e creare presidi importanti rivolti alle persone.

All’interno delle nostre sedi abbiamo poi rafforzato, grazie all’innesto di nuovi professionisti, il team dedicato alla sostenibilità e ai temi ESG, quello incentrato sulla finanza agevolata e il team di Business Consulting Group, nostro spin-off dedicato alla gestione del personale e al welfare aziendale. Inoltre abbiamo creato, con il nostro Cluster Sport, un gruppo dedicato a palestre, associazioni sportive dilettantistiche e piscine, con l’intento di offrire supporto alle aziende grazie a tutto il ventaglio dei servizi erogati dall’Associazione e tutelare i professionisti del settore che permettono di svolgere attività fisica in sicurezza”.

"Tra gli obiettivi raggiunti nella gestione desideriamo sottolineare anche la nostra solidità economica – ha aggiunto il Segretario Alessandra Papini – che si riflette in una progressiva patrimonializzazione delle società del sistema Confartigianato.

A questo si affianca un importante investimento sulle risorse umane, concretizzatosi con il rinnovo del contratto del commercio per i dipendenti”. L’attenzione a tutte le persone che fanno parte della squadra di Confartigianato Arezzo si è tradotta anche in un gesto semplice, ma concreto, quello cioè di regalare una giornata di ferie ad ogni dipendente in occasione del proprio compleanno.

Una scelta simbolica per sottolineare l’importanza dell’equilibrio vita-lavoro. “Grazie al lavoro di tutta la squadra di dipendenti e collaboratori – ha precisato Maurizio Baldi - sono stati raggiunti gli importanti risultati degli ultimi mesi. Lavorare in sinergia per Confartigianato rappresenta un modello di lavoro fondato su valori di collaborazione, condivisione e crescita collettiva.

In un contesto economico e produttivo sempre più complesso e interconnesso, per fornire risposte tempestive e concrete a cittadini e imprese ogni area porta il proprio contributo con un confronto proficuo”. Confartigianato Imprese Arezzo si configura come un interlocutore privilegiato per il Sistema associativo nazionale.

Arezzo risulta avere un peso specifico fondamentale nei tavoli decisionali. Ciò si traduce in una forte capacità di portare le istanze del nostro territorio e delle aziende associate. “La nostra Associazione – ha puntualizzato il presidente di Confartigianato Arezzo Maurizio Baldi – esprime 11 dirigenti presenti ai vertici nazionali e 10 a livello regionale, in qualità di consiglieri, vicepresidenti o presidenti.

I nostri collaboratori ogni anno sono a disposizione dell’intero Sistema nazionale per attività di formazione e approfondimento su temi trasversali a supporto delle imprese”. Alcuni recenti esempi di questo tipo di attività sono i webinar sulla finanza agevolata, sulla normativa delle polizze catastrofali e sull’adeguamento dei siti web alle norme di accessibilità decise dall’Unione Europea. Iniziative che hanno registrato centinaia di partecipanti.

L’organizzazione della Giornata della Cultura Artigiana 2025, su un altro versante, è testimonianza tangibile di come Arezzo sia considerata un asse fondamentale per portare valore a tutto il Sistema. Oltre 1000 persone tra ospiti, studenti, professionisti e famiglie hanno preso parte ad un evento che ha dimostrato come sia possibile trasmettere i valori dell'artigianato alle nuove generazioni, grazie ad un influencer d’eccezione come il divulgatore scientifico Vincenzo Schettini.

Guardando al futuro, il Presidente riflette sulla centralità delle sfide legate ad un nuovo approccio ai lavori manuali e artigianali, sempre nell’ottica di raggiungere performance per i nostri associati. “Importante sarà nei prossimi anni sviluppare una conoscenza consapevole nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale – ha concluso Maurizio Baldi - che se da un lato rischia di sopperire ad alcune professionalità, può creare nuove opportunità di sviluppo.

Per questo è importante focalizzarsi sulla disponibilità ad offrire consulenze mirate, da erogare come Associazione in settori ben definiti. Uno tra tutti l’ambito sanitario, dal momento che una delle nostre mission più importanti è quella dell’attenzione al sociale”.