Pieve Santo Stefano, nuova “Hera” dell’illuminazione con il 57% di risparmio energetico

Arezzo, 12 marzo 2024 – In arrivo a Pieve Santo Stefano un’illuminazione pubblica nuova, efficiente e sostenibile Verranno riqualificati circa 620 corpi illuminanti con tecnologia a led, che garantiranno un risparmio energetico pari al 57% ovvero 194mila Kwh all’anno, pari a 78 tonnellate di CO₂ che non saranno emesse nell’atmosfera ogni anno.

Una riduzione dei consumi per l’illuminazione pubblica che corrisponde a quello medio annuo di circa 52 famiglie e l’energia elettrica fornita sarà certificata verde al 100%. Sono questi alcuni dati del progetto di riqualificazione dell’illuminazione pubblica offerta da Hera Luce per il Comune di Pieve Santo Stefano, attivato tramite la convenzione Consip – servizio luce 4, valido per tutto il territorio dell’Umbria e della Toscana: un completo restyling che coinvolgerà tutto il sistema di illuminazione pubblica del territorio comunale, per illuminare in modo più “green” e più efficace le strade, i monumenti e le piazze della città.

Oltre alla sostituzione dei punti luce si procederà con la riqualificazione e sostituzione di 42 sostegni, con l’adeguamento di 15 quadri elettrici, con l’installazione di 15 sistemi di telecontrollo e monitoraggio dell’illuminazione e con la sostituzione di 580 metri li linea elettrica.