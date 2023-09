Piero e la Natività delle polemiche. Incontro a Sansepolcro sul restauro

L’evento, di portata internazionale, è inedito. A Sansepolcro, per la prima volta in Italia, sarà infatti presentato il restauro della Natività di Piero della Francesca, tornata alla National Gallery di Londra a inizio anno dopo un restauro durato 15 mesi, che aveva suscitato anche diverse polemiche. Venerdì a partire dalle 16.30, la casa dell’artista in via Aggiunti ospiterà due relatori d’eccezione: il direttore della National Gallery di Londra, Gabriele Finaldi e la dottoressa Jill Dunkerton, conservatrice dei dipinti dell’istituto londinese. Un’iniziativa organizzata dalla Fondazione Piero della Francesca, attiva sin dagli anni ’90 del secolo scorso nella promozione di studi e ricerche su Piero, lieta di offrire un’occasione di studio e approfondimento su un argomento di portata artistica mondiale con il contributo del ministero della Cultura.

L’opera, già documentata nell’inventario dei beni della famiglia nel 1500 come "Una tabula cum nativitate domini nostra manu magistri Petri", è stata esposta nel palazzo della famiglia Franceschi Marini (oggi Palazzo delle Laudi), sino alla sua immissione nel mercato antiquario fiorentino nel XIX secolo. Oggi è conservata alla National Gallery di Londra, ma dopo il restauro Jonathan Jones, critico del quotidiano britannico "The Guardian", non ha esitato nel bacchettare i ritocchi al capolavoro, definendoli "goffi, pacchiani e rozzi", aggiungendo poi: "Che cosa mai ha indotto i restauratori a dipingere sul volto mancante dei pastori due facce completamente nuove con espressioni da idioti o a mettere una grossa macchia bianca sulla parete della stalla?". Anche di questo si parlerà nell’incontro di venerdì con il direttore Finaldi. "Un capolavoro - sottolinea Francesca Chieli, presidente della Fondazione Piero della Francesca - nato qui e documentato. Per questo è importante parlarne alle nostre latitudini e lo faremo assieme al direttore della National Gallery, che dallo scorso mese di febbraio - è entrato a far parte del comitato scientifico della Fondazione". Al fine di consentire a tutti i partecipanti di poter seguire i lavori alcune sale della struttura saranno dotate di schermo. L’ingresso è previsto sino ad esaurimento posti con prenotazione obbligatoria contattando l’indirizzo mail info@fondazionepie rodellafrancesca.it.

Claudio Roselli