Piazza Berta, adesso ci siamo. La pavimentazione è pronta e ospiterà la Mezzaquaresima

Il cronoprogramma è stato finora rispettato in pieno, nonostante le diverse giornate di maltempo, per cui a fine mese piazza Torre di Berta sarà pronta per ospitare l’edizione 2025 delle tradizionali Fiere di Mezzaquaresima, in programma a Sansepolcro da giovedì 3 a domenica 6 aprile. La ripavimentazione arriverà fino alla parte coincidente con l’asse di via XX Settembre. È vero che quando si tratta di interventi nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza le scadenze diventano ferree, ma è altresì innegabile che fare i conti con le condizioni atmosferiche non sia spesso facile. "Dobbiamo dare atto all’impresa romagnola, la Zambelli, che ha operato con grande serietà e professionalità – ha dichiarato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Riccardo Marzi – perché poi occorre guardare anche alla qualità di ciò che è stato fatto. La pietra serena più resistente stesa a terra restituisce già ora un’immagine migliorata della piazza, all’interno della quale è visibile anche la risagomatura in superficie della torre di Berta nel punto esatto in cui si trovava fino al giorno della distruzione e di notte saranno gli effetti luminosi a terra a evidenziare i suoi vecchi quattro angoli. Abbiamo tentato anche di individuare anche le sue fondamenta, ma dalla ricerca abbiamo appurato che non ci sono più e che quindi non era possibile recuperarle". L’assessore Marzi spiega poi le novità apportate: "Abbiamo creato anche una rete di sottoservizi per il rifacimento dell’impianto elettrico e sono state inserite due colonne a scomparsa con apposita dotazione di elettricità per appuntamenti ed eventi che si terranno in piazza". E il dodecaedro, parcheggiato dallo scorso agosto in piazza Garibaldi, riprenderà il suo posto al centro di piazza Torre di Berta? "Considerando i tempi e il fatto che comunque dovremmo di nuovo spostarlo per Berta Music Festival e per il Palio della Balestra, rimarrà anche in primavera e in estate nell’attuale e provvisoria sede, poi da metà settembre – una volta terminate le manifestazioni di stampo rinascimentale – il grande poliedro tornerà laddove era stato piazzato a fine marzo del 2022. La sua scelta come soluzione per l’arredo della piazza, che diventa anche un omaggio a Piero della Francesca e a Luca Pacioli, ha incontrato consensi dalla stragrande maggioranza dei nostri cittadini". E i lavori del Pnrr quando ricominceranno? "Il tempo di far passare le Fiere e la Pasqua per dedicarsi alla ripavimentazione del versante di corso che dalla piazza principale conduce a Porta Romana".