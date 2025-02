Piano sulla sicurezza. Vertice a San Giovanni

Si terrà domani mattina a San Giovanni, a partire dalle 11, un’importante conferenza zonale dei sindaci all’interno della quale saranno discussi alcuni punti all’ordine del giorno.

Tra questi il tema della sicurezza, più volte emerso nelle ultime settimane per i tanti casi di micro criminalità registrati tra San Giovanni, Montevarchi e Terranuova.

Sarà presente il comitato delle categorie economiche (Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Confapi CNA e Confartigianato) oltre al vicequestore del commissariato di Polizia di Montevarchi Gian Fabrizio Moschini e il capitano della compagnia dei Carabinieri di San Giovanni Mirko Panico. Saranno illustrate, nel dettaglio, tutte le novità che hanno riguardato le forze dell’ordine nelle ultime settimane, ricordiamo le due nuove figure che hanno preso servizio all’interno del commissariato di Polizia di Montevarchi oltre ai sette nuovi carabinieri che sono già attivi nella caserma di San Giovanni.

Non sono da escludere, sotto questo punto di vista, altre novità nei prossimi mesi ma intanto sono già stati compiuti passi importanti per cercare di poter combattere questo fenomeno che, da più di un anno ormai, ha fatto parlare molto di sé richiamando, a più riprese, l’attenzione non soltanto degli operatori commerciali ma anche dei semplici cittadini che loro malgrado hanno dovuto subire l’effetto di questa piaga, vedi i ripetuti furti nelle abitazioni o, come accaduto recentemente, scippi in piena regola nei centri storici che non hanno fatto altro che alzare il livello di attenzione verso questa problematica non certo facile da dover combattere.

Un incontro dal quale tutti i sindaci nonché i commercianti sperano di uscire con altre novità oltre a quelle già registrate dall’avvento del 2025.

