Photo Fest 2025: pronti al via. A Sant’Agostino gli scatti d’autore. Mostre e seminari sull’arte visiva

Torna in grande e con una novità. Sabato 26 aprile, alle 18, il Castiglion Fiorentino Photo Fest apre le porte dell’edizione 2025 in una location d’eccezione: la Chiesa di Sant’Agostino. Dopo un lungo restauro, l’edificio è stato infatti riportato al suo splendore originale e sarà ufficialmente inaugurato per la sua nuova destinazione culturale. L’amministrazione comunale ha dunque scelto di celebrare questo importante momento affiancando l’inaugurazione della Chiesa di Sant’Agostino all’apertura del Festival, sottolineando così il ruolo centrale della fotografia nella promozione e nella diffusione della bellezza artistica e culturale.

Un’edizione che si apre in una cornice suggestiva, per un evento che continua a raccontare il mondo attraverso le immagini e a offrire al pubblico un’esperienza unica, tra arte, storia e creatività. In programma una serie di workshop sui temi più diversi.

Apertura il 25 aprile dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 con un workshop sull’importanza del progetto fotografico come elemento cruciale per ogni fotografo che desideri raccontare storie attraverso le immagini.

Il programma prosegue sabato 26 con un seminario di editoria fotografica dalle 10 alle 12:30 e con un incontro, dalle 16 alle 17.30, con il gruppo "Marea", che guiderà i partecipanti alla scoperta di come la fotografia possa essere uno strumento di crescita e arricchimento personale. A chiudere la giornata del 27, un seminario di introduzione alla fotografia stenopeica e una master class focalizzata sulla post produzione del bianco e nero. Il workshop è tenuto da Antonio Manta, fotografo e stampatore di Fine Art riconosciuto a livello mondiale per la sua competenza nella stampa d’arte.

Il Castiglion Fiorentino Photo Fest, promosso dal Comune di Castiglion Fiorentino e da Antonio Manta e Carlo Landucci collabora con l’associazione gli Occhi della Speranza, che si occupa di volontariato in Africa e vive del lavoro di volontari e delle donazioni che riceve. L’organizzazione ha previsto che la quota d’iscrizione ai workshop, che varia dai 50 ai 75 euro, venga direttamente versate all’associazione in forma di donazione. Il festival è aperto, come ogni anno, anche ad autori inediti, e ha l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai loro progetti fotografici facendoli conoscere al grande pubblico. Appuntamento dal 26 aprile all’11 maggio, quindi, con ingresso libero e gratuito per la mostra e per i seminari.