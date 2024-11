Petri, Salvioni, Fresi e Veronesi. Storie di autori al Book Festival

Sabato in compagnia del Foiano Book festival. Oggi alle 17 è la volta di Stefano Fresi, attore, compositore e musicista romano. Alle 18 ci sarà Romana Petri con la sua ultima produzione "Tutto su di noi" (Mondadori). Scrittrice, traduttrice e critica letteraria, Petri è considerata una delle voci più significative della narrativa contemporanea. E’ nota per la sua prosa evocativa e per la capacità di esplorare le profondità psicologiche dei suoi personaggi, spesso incentrati su temi di famiglia, identità e memoria. Nel corso della sua carriera ha pubblicato numerosi romanzi, tra cui Figli dello stesso padre (2013), Le serenate del Ciclone (2015) e Pranzi di famiglia (2019), che le hanno valso prestigiosi riconoscimenti, come il Premio Strega Giovani e il Premio Mondello. Le sue opere sono state tradotte in diverse lingue e hanno riscosso successo anche all’estero, in particolare in Francia e Spagna, dove è molto apprezzata. Nel 2024, Romana Petri ha pubblicato il romanzo Cuore di furia, un’opera intensa e coinvolgente che affronta i legami familiari e il potere delle radici. Con questo libro, Petri continua a esplorare i temi a lei cari confermandosi una delle autrici più apprezzate nel panorama letterario italiano e internazionale. Alle 21 chiude Beatrice Salvino, scrittrice emergente de La Malacarne che si è distinta rapidamente per la sua abilità narrativa e per la profondità dei temi affrontati nelle sue opere. Laureata in Lettere e con una formazione in giornalismo, Salvioni ha sempre mostrato una forte passione per la scrittura, un talento che ha attirato l’attenzione della critica e del pubblico fin dal suo esordio. Il suo romanzo d’esordio, La malnata (2023), ha ottenuto un grande successo in Italia e all’estero. Ambientato nell’Italia degli anni ’30, La malnata racconta una storia di amicizia, ribellione e crescita, esplorando il potere della resilienza e la forza delle relazioni in un contesto storico complesso. Il libro ha già conquistato diversi premi ed è stato tradotto in numerose lingue, diventando un caso letterario. Nel 2024 pubblica "La malacarne" (Einaudi) e continua a partecipare a festival letterari e a incontrare i lettori, confermando la sua sensibilità verso i temi sociali. Domani alle 17 chiude la settimana Sandro Veronesi due volte vincitore del Premio Strega,con il suo ultimo libro "Settembre Nero".