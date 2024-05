Personale per pulizia uffici anche senza esperienza

2 ADDETTI PULIZIE

Si cerca personale per Puli 2000 per la pulizia di uffici e per quella di scale all’interno di condomini. L’ attività lavorativa è distribuita dal lunedì al sabato, in una fascia oraria che va dalle 6 alle 10. Saranno valutate anche candidature senza esperienza. Lavoro part time, con contratto a tempo determinato. Sede: Arezzo. Necessari il possesso della patente B ed essere automuniti. Codice: AR-224310. Scadenza: 21 maggio.

1 ADDETTO PULIZIE

Si cerca un addetto alle pulizie di interni stabilimento e per le postazioni di lavoro. Il candidato ideale ha maturato esperienza ed è autonomo nell’utilizzo della strumentazione. Richiesta attenzione ai particolari e alla flessibilità. Lavoro part time, con orario spezzato. Si tratta di un contratto a tempo determinato. Sede: Subbiano, Capolona. Riservato esclusivamente agli iscritti L. 68/99 art 1. Codice: AR-224194. Scadenza: 17 maggio.