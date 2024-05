Personale Ata: via alle domande

C’è tempo fino al 30 maggio per presentare domanda per l’inserimento e l’aggiornamento nelle graduatorie Ata 24 mesi 2024. Si tratta delle graduatorie permanenti provinciali (prima fascia) del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola. L’istanza consente di inserirsi in graduatoria, aggiornare uno o più profili, rinunciare a contatti di lavoro o dichiarare titoli di priorità.

Le domande vanno presentate online. Possono presentare la domanda per il concorso Ata 24 mesi gli aspiranti che abbiano maturato 23 mesi e 16 giorni di servizio, anche non continuativo nel personale Ata, già inseriti in graduatoria o che si vogliono inserire per la prima volta. Gli aspiranti già presenti con uno o più profili nelle graduatorie di una determinata provincia possono richiedere di aggiornare i profili esistenti o inserirne di nuovi, ma non possono cambiare provincia.

Coloro che si inseriscono per la prima volta nelle graduatorie provinciali Ata, invece, devono indicare la provincia per la quale chiedono l’inserimento e devono inserire tutti i titoli e tutti i servizi. Chi aggiorna le graduatorie in cui è già presente dovrà invece inserire solo i titoli e i servizi che non ha già dichiarato in precedenza (dunque nuovi). Chi aggiorna un profilo e si inserisce in un altro deve, invece, dichiarare tutti i titoli e i servizi, cioè sia i vecchi (già dichiarati) che i nuovi.

Sarà poi l’ufficio che gestisce la domanda ad individuare questi ultimi per l’ulteriore valutazione..