Permessi Ztl, le richieste saranno online Verso una procedura semplice e gratuita

AREZZO

Permessi ztl, ora è possibile richiederli online. Niente più "viaggi" allo Sportello Unico e niente più stampe da esporre sui cruscotti. Bastano due click, un primo accesso alla sezione "Servizi online" del sito del Comune tramite Spid, Cie o Cns e un secondo click per selezionare la tipologia di permesso, tra permanenti e temporanei. Dopo di che sarà possibile completare la procedura di richiesta. Questa sarà esaminata dallo Sportello Unico e validata al massimo entro due giorni lavorativi. Non resterà che procedere al pagamento online entro sette giorni per perfezionare il procedimento e ottenere il permesso che potrà essere scaricato dal portale oltre che essere inviato al richiedente anche per mail. E a proposito di pagamenti, il cambio targa, sia che venga richiesto allo Sportello sia attraverso la nuova procedura diventa comunque gratuito. Novità più evidente è la non obbligatorietà dell’esposizione del permesso, compresi quelli "tradizionali" in corso di validità, in quanto il nuovo sistema permetterà alla polizia municipale una verifica informatizzata dell’autorizzazione in tempo reale tramite le targhe dei veicoli.

Sarà alla loro scadenza che i titolari potranno procedere al rinnovo con il nuovo sistema, trovando conservato nella sezione "storico" del portale l’archivio dei precedenti permessi. Resta comunque attivo lo sportello dedicato a cui gli utenti che lo vorranno potranno continuare a rivolgersi come fatto finora.

"Completiamo un servizio atteso da molti cittadini, ha commentato l’assessore all’innovazione tecnologica Monica Manneschi, parzialmente già attivo da febbraio 2022 per la richiesta dei permessi provvisori".