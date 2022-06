“Percorsi di Giustizia”. Stasera evento organizzato da Libera Valdarno

Arezzo, 14 giugno 2022 - Giuseppe Creazzo, Procuratore capo di Firenze, e Antonio Mazzeo, Presidente del Consiglio regionale della Toscana. Saranno loro gli ospiti principali di una serata di confronto sul tema della giustizia, con i giovani protagonisti. Si terrà questa sera, alle 21, nel cortile della Pieve di Cascia, a Reggello, su iniziativa del Comune e del coordinamento Libera del Valdarno Aretino e Fiorentino. Tutto parte dal progetto “Valdarno Valdisieve E!state Liberi!”, che vede riuniti per la prima volta 15 comuni della vallata e della Valdisieve e che consentirà ad un gruppo di giovani di vivere un’esperienza straordinaria, nei campi estivi di beni confiscati alla criminalità organizzata. Il tutto sarà messo in relazione con varie attività di educazione alla legalità e al contrasto alle mafie svolte sia in Toscana che in altre regioni dove il fenomeno è più radicato nel tessuto socio-economico. 45 i ragazzi che, ad agosto, accompagnati da 8 educatori, soggiorneranno in 3 diversi campi estivi su beni confiscati alle mafie e oggi gestiti da cooperative sociali. I campi saranno Sessa Aurunca, Castelvolturno e Teano, tutti situati nella provincia di Caserta. Il periodo scelto per lo svolgimento dei campi è la settimana dal 1° al 7 agosto.

A Sessa Aurunca andranno 21 ragazzi provenienti dai comuni della Valdisieve e del Valdarno Fiorentino , con 4 accompagnatori. A Castel Volturno e Teano invece andranno i giovani provenienti dai comuni del Valdarno Aretino: 12 ragazzi più 2 accompagnatori per 14 posti letto a Castelvolturno, altrettanti a Teano. In totale sono quindici le amministrazioni comunali che partecipano al progetto, che si presenta come unico nel suo genere per l’alto numero di enti coinvolti, anche lo scorso anno ha ottenuto ampio successo. Sarà un’esperienza formativa molto importante. . Tra l’altro nell’arco della settimana, Libera Nazionale si è impegnata, insieme ai responsabili delle cooperative sociali dei campi, ad individuare un momento in cui i ragazzi potranno incontrarsi in un unico luogo, insieme ai responsabili, per una prima condivisione di esperienze. La comitiva raggiungerà la Campania con un autobus da 60 posti. Le spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni comunali coinvolte. Il costo del soggiorno ai campi per ogni persona è di 180 euro, ma il 50% delle spese verrà sostenuto dal Comune di residenza del partecipante Questa sera l’evento, dal titolo “Percorsi di giustizia”, vedrà la presenza di Creazzo e di Mazzeo, che saranno coordinati nel dialogo da Pierluigi Ermini, referente di Libera Coordinamento Valdarno Superiore. “Quest’appuntamento è un modo per salutare e ringraziare Giuseppe Creazzo, giunto quasi alla fine del suo mandato a Firenze – dichiara Ermini – è sempre stato vicino e attento al nostro territorio, le attività che ha condotto contro le infiltrazioni mafiose sono state molto importanti. La mission questa serata – ha aggiunto – è di far conoscere il peso della collaborazione tra la Magistratura, le amministrazioni comunali e il mondo delle associazioni, che insieme agiscono per contrastare le infiltrazioni mafiose nel nostro territorio. Il titolo dell’evento va a evidenziare proprio questa condivisione di valori e di azioni, strade diverse ma con lo stesso obiettivo rivolto alla legalità e alla giustizia”.