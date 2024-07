Pegaso, piazzola chiusa al San Donato. L’elisoccorso arriverà a Molin Bianco

Firmato l’accordo tra prefettura, vigili del fuoco e Usl Toscana Sud Est finalizzato a consentire l’utilizzo della piazzola di atterraggio presso il reparto volo dei vigili del fuoco di Arezzo, ai fini dell’ atterraggio e il decollo degli elicotteri Pegaso.

Sono quelli impiegati dalla regione Toscana per lo svolgimento del servizio regionale di elisoccorso, sull’elisuperficie del reparto di volo dei vigili del fuoco di Arezzo.

Tale accordo permetterà l’utilizzo dell’elisoccorso anche durante il periodo in cui rimarrà inagibile, a causa di lavori di manutenzione straordinaria, l’elisuperficie dell’ospedale San Donato di Arezzo.

Il comando vigili del fuoco Arezzo metterà così a disposizione personale specializzato, in notturna, al fine di garantire la sicurezza in fase di atterraggio e decollo.

Inoltre è stato prodotto e condiviso una procedura di sicurezza, che fornisce tutte le indicazioni e informazioni utili per l’utilizzo in sicurezza della piazzola di atterraggio, ed un documento inerente le condizioni di utilizzo per un coordinamento ottimale.

La disponibilità di una superficie idonea all’atterraggio dell’elisoccorso alternativa a quella temporaneamente indisponibile comporterà, pertanto, la permanenza sul territorio di un servizio di soccorso essenziale nell’ambito del sistema regionale di emergenza sanitaria, consentendo l’effettuazione sia di trasporto di pazienti dal luogo dell’incidente alla struttura ospedaliera più vicina, sia di trasferimento da un ospedale a un altro.