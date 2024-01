Pediatria cerca un nuovo primario. Gruccia, a febbraio scade il bando

Si è ufficialmente aperto il concorso per il ruolo di dirigente medico di pediatria e neonatologia dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia.

Il posto è stato lasciato vacante dal dottor Luca Tafi che, giusto pochi giorni fa, il 31 dicembre, ha lasciato l’incarico per andare in pensione. Le domande per potersi candidare a ricoprire la mansione dovranno essere presentate entro il primo febbraio. Una notizia, questa, accolta con grande entusiasmo soprattutto dal presidente della conferenza zonale dei sindaci del Valdarno Valentina Vadi: "Una buona notizia – commenta – perché si dà evidente seguito agli impegni presi dalla Asl. Attendiamo adesso la formazione della commissione di concorso per il ruolo di primario in ginecologia ostetricia che, come garantito in occasione dell’incontro di giovedì 7 dicembre con la nuova direttrice sanitaria Assunta De Luca, si svolgerà tra fine gennaio e inizio febbraio 2024".

La carenza di personale medico resta all’interno del nosocomio valdarnese, una situazione questa che si spera possa essere risolta quanto prima per offrire un servizio importante all’utenza. In proposito, sempre come afferma il primo cittadino di San Giovanni, l’attenzione resterà massimale affinché si possa arrivare a poter coprire tutti i ruoli nel minor tempo possibile: "Un problema che riguarda diversi reparti come le unità complesse di radiologia e chirurgia per cui le procedure relative ai concorsi per i primari sono state attivate, il pronto soccorso che ha visto, nell’ultimo periodo, un aumento degli accessi a seguito della chiusura del Pronto soccorso del Serristori o il reparto di oncologia, anch’esso in sofferenza.

Restiamo fiduciosi che l’attenzione mostrata nei riguardi del nostro ospedale da parte della direzione sanitaria si concretizzi presto con la risoluzione delle problematiche poste da noi in evidenza". L’uscita del concorso è una notizia molto positiva che ha inaugurato, col piede giusto, il nuovo anno. Non resta, adesso, che attendere novità anche per quanto concerne il ruolo di primario in ginecologia - ostetricia, vuoto dallo scorso luglio, il cui concorso si svolgerà tra il mese di gennaio e i primi di febbraio. Il calo delle nascite alla Gruccia, 472 bambini venuti al mondo contro i 493 del 2022, hanno posto l’accento sulla questione che nel giro di un mese dovrebbe finalmente conoscere una svolta.

