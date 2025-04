Pd, un 25 aprile vissuto tra i luoghi della memoria

Arezzo, 24 aprile 2025 – Il 25 aprile è una data fondamentale per la storia dell’Italia e della nostra comunità: è la Festa della Liberazione dal nazifascismo, il giorno in cui celebriamo la riconquista della libertà e della democrazia.

È una giornata di memoria, di riconoscenza e di impegno civile. Ancora oggi, in tante parti del mondo, si lotta e si muore per la libertà. E proprio per questo il ricordo della Resistenza non è mai retorico, ma è attuale e necessario.

È un monito contro ogni forma di violenza, autoritarismo e discriminazione. Come ogni anno, il Partito Democratico di Arezzo parteciperà alle celebrazioni ufficiali, rendendo omaggio ai partigiani, ai soldati alleati caduti in battaglia e ai tanti civili vittime delle rappresaglie nazifasciste che hanno segnato anche il nostro territorio.

Sarà un 25 aprile vissuto tra i luoghi della memoria, con la deposizione di un fiore dove è morto chi ci ha restituito la libertà. Invitiamo tutte le cittadine e i cittadini a unirsi a noi in questo momento di riflessione e di unità democratica. Difendere i valori della Costituzione nata dalla Resistenza è oggi più che mai un dovere collettivo.