Pd: “Parco abbandonato in pieno centro”

Arezzo, 11 aprile 2025 – “Un parco abbandonato in pieno centro! Queste immagini parlano da sole e arrivano dal Prato. Siamo nel cuore del centro storico di Arezzo, in un parco giochi che dovrebbe essere un luogo sicuro, accogliente e curato per i nostri bambini”, è la denuncia di Manuela Pisaniello, segreteria PD Arezzo delega welfare e inclusione.

“Invece troviamo scivoli pieni di scritte vandaliche, strutture danneggiate e, cosa ancora più grave, pavimentazioni sconnesse che rappresentano un serio pericolo per i più piccoli.

Una situazione inaccettabile, figlia dell’abbandono e dell’inerzia dell’amministrazione attuale, che continua a ignorare le esigenze delle famiglie e dei cittadini. È necessario un intervento concreto e non solo promesse, servono manutenzione costante, controlli, cura del bene comune.

Arezzo merita di più! I nostri bambini meritano di più. Il Partito Democratico continuerà a battersi per una città più vivibile, inclusiva e attenta ai bisogni reali delle persone. È tempo di cambiare passo".