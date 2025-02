Addio al commercialista Gabutti, il dolore di Sant’Andrea

Arezzo, 3 febbraio 2025 – “Ieri sera è venuto a mancare improvvisamente il quartierista Patrizio Gabutti, già consigliere del nostro Quartiere dal 1988 al 1991”. Così i vertici del quartiere biancoverde di Sant’Andrea annunciano la scomparsa di un noto professionista aretino, per alcuni anni impegnato anche nell’attività politica e non solo. Patrizio Gabutti era un noto commercialista aretino, attivo nell’associazionismo “come consigliere di Porta Sant’Andrea fu il promotore del concorso di idee per i lavori di restauro della sede di via delle Gagliarde nel 1989. Persona garbata e signorile aveva trasmesso la propria passione biancoverde ai figli Filippo e Caterina, consigliera anche lei del Quartiere”, si legge nella nota dei vertici biancoverdi che ricordano il profilo di una persona gentile e appassionata di Giostra, molto impegnata nella vita del quartiere.

La camera ardente è stata allestita nella sede della Croce Bianca dove la salma potrà essere visitata nella giornata di oggi.

I funerali di Gabutti saranno celebrati domani mattina alle 11 nella chiesa di Staggiano. Alla cerimonia funebre parteciperà una delegazione del Quartiere di Sant’Andrea. “Alla moglie, ai figli, ai nipoti e a tutti i familiari le più sentite condoglianze del popolo biancoverde”.

L’impegno in politica per la città, è il tratto sul quale si sofferma il coordinatore proviniciale di Forza Italia Bernardo Mennini: “ Gabutti è stato tra i primi ad Arezzo ad aver promosso e rappresentato Forza Italia, all’inizio della sua storia politica Era un apprezzato professionista ed una persona seria. La sua scomparsa ci addolora. Esprimo alla famiglia le più sincere condoglianze a nome del coordinamento provinciale di Forza Italia Arezzo”.