Passo dei Mandrioli chiuso, rabbia Vagnoli

BIBBIENA

Anche il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli (nella foto) si unisce all’appello fatto dai suoi colleghi sul Passo dei Mandrioli, ancora chiuso a seguito della frana che ha fatto precipitare una situazione già compromessa da anni di incuria soprattutto nel versante romagnolo. "La situazione è vergognosa e inaccettabile – tuona Vagnoli – nel tratto toscano la strada ha beneficiato nel tempo di interventi e migliorie, ma in quello romagnolo ci sono problematiche importanti ormai da troppo tempo, dalle quali inevitabilmente sono emersi altri problemi e quindi la chiusura che sta mettendo in ginocchio intere popolazioni e comunità. Non possiamo più permettercelo, sia in termini economici, turistici, sia in termini di immagine e di vivibilità di questa vallata". Il primo cittadino ha poi incontrato anche il Prefetto per capire come poter prevedere un intervento alle autorità dell’Emilia Romagna, Provincia di Forlì Cesena e Regione.

"Presto ci sarà un nuovo incontro ma abbiamo bisogno di fatti ed interventi urgenti e risolutivi – conclude Vagnoli – la strada chiusa è un disagio enorme per le nostre aziende, per il turismo, per le comunità e per i cittadini. Parlo di vivibilità di questi territori che, in questo modo, restano ancora più isolati. Ma parlo anche di interessi comuni poiché facciamo ugualmente parte di un grande Ente come il parco nazionale. Mi appello dunque alle autorità superiori affinché possano trovare convergenze utili allo sviluppo equilibrato di questo territorio".