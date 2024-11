Parco del Millenario. Da area verde a palestra. Qui attrezzi per fare sport

Sport e attività psico-fisica all’aria aperta: adesso si può a Sansepolcro anche alla nuova area attrezzata del Parco del Millenario di via XXV Aprile, che significa oltretutto inserimento nella grande rete nazionale del progetto "Sport di tutti – Parchi", promosso da Sport e Salute Spa in collaborazione con Anci. L’evento, tenutosi venerdì, ha visto la partecipazione entusiasta di istituzioni, cittadini e partner del progetto, riuniti per celebrare una grande iniziativa; testimonial d’eccezione è stato lo sportivo Manuel Taschini, atleta e istruttore di calisthenics che si è esibito, assieme a due allievi, per dimostrare come le strutture siano congeniali a tale attività. La nuova area attrezzata digitalizzata al Parco del Millenario è dotata di strumenti all’avanguardia che consentono a tutti, senza limiti di età, di svolgere attività fisica in un ambiente verde e rigenerante. Attraverso semplici QR Code, gli utenti potranno accedere a tutorial di allenamento, trasformando l’esperienza sportiva in un momento personalizzato e accessibile. La gestione dell’area è stata affidata al Comune di Sansepolcro, che ha contribuito alla realizzazione del progetto, e che la mette a disposizione delle Associazioni Sportive Dilettantistiche del territorio e di tutta la cittadinanza, garantendo il principio dell’open use, affinché lo spazio rimanga inclusivo e fruibile per tutti. "L’adesione di Sansepolcro al progetto rappresenta un altro passo importante nel nostro impegno a favore del benessere della comunità – ha detto il sindaco Fabrizio Innocenti – e, grazie a questa nuova area attrezzata nel Parco del Millenario, i nostri cittadini avranno la possibilità di svolgere attività fisica all’aria aperta, immersi nella bellezza del nostro verde urbano. Ringrazio Sport e Salute, Anci e tutti i partner coinvolti per aver scelto Sansepolcro come parte di questa grande rete nazionale".

Anche il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Riccardo Marzi, ha espresso soddisfazione: "Si tratta di un progetto che non solo promuove lo sport, ma valorizza i nostri spazi pubblici, trasformandoli in luoghi di incontro, salute e condivisione. È un’iniziativa innovativa, che sfrutta la tecnologia per rendere l’attività sportiva più accessibile a tutti, senza limiti di età, e che ben si sposa con la nostra visione di una città sempre più orientata al benessere psico-fisico". Dal canto suo, il coordinatore di Sport e Salute Toscana, Alessandro Viti, ha evidenziato il valore nazionale dell’iniziativa: "Sport nei Parchi incarna l’ambiziosa finalità di unire tutto il Paese, in nome dello sport, con una palestra a cielo aperto. È un progetto che valorizza gli spazi pubblici, rendendoli luoghi inclusivi, dove tutti possono praticare sport immersi nella natura".