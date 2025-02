Parcheggi, tariffa minima a 1,50. Il Comune va avanti: è polemica

Nessun dietrofront, come richiesto dall’opposizione. L’amministrazione comunale di San Giovanni andrà avanti con l’incremento della tariffa minima dei parcheggi. Fino a qualche giorno fa chi inseriva nel parcometro 30 centesimi, a parte il primo quarto d’ora gratuito, poteva sostare anche per un’altra ventina di minuti, se necessario. Adesso non sarà più così. Rimangono i primi quindici minuti gratis, ma chi si assenterà per un tempo maggiore pagherà comunque 1,50 euro l’ora in piazza della Libertà (anche se dovesse parcheggiare per meno di sessanta minuti) e 1 euro nelle altre aree di sosta a pagamento della città. In pratica, la tariffa minima è salita da 30 centesimi a 1/1,50 euro. Un provvedimento che, come era lecito aspettarsi, ha suscitato polemiche e nel corso dell’ultimo consiglio comunale il gruppo San Giovanni Civica ha chiesto di rivedere la decisione e di conoscerne le motivazioni. E’ stato l’assessore Lorenzo Cursi a entrare nel dettaglio. "Già in sede di illustrazione del bilancio abbiamo spiegato che il mantenimento degli attuali livelli dei servizi, il cui costo è aumentato per molti fattori, comportava la necessità di reperire ulteriori risorse. Una di queste è stata trovata in questo lieve aumento nella tariffa dei parcheggi. Gli stalli continuano ad avere la stessa tariffa oraria, cambia soltanto quella minima".

Dopo aver sottolineato che il provvedimento non è stato concordato con il concessionario, Cursi ha poi parlato della proposta, avanzata dai civici, di consentire agli automobilisti di non pagare i primi trenta minuti di sosta. "Io vivo a San Giovanni da quando sono nato. Credo che il quarto d’ora attualmente in vigore sia sufficiente per tutti coloro che hanno bisogno di fare una piccola commissione che va dal bere un caffè, a prelevare i soldi con il bancomat o a comprare una medicina in farmacia. Tra l’altro, nei pressi di piazza della Libertà, ci sono altri parcheggi, a partire da quello in piazza Dalla Chiesa, che è sempre mezzo vuoto". Di tutt’altro parere San Giovanni Civica. "Sarà la morte del nostro centro storico!" Ha tuonato il gruppo di opposizione, per il quale è stato dato l’ultimo colpo di grazia alle già provate attività economiche che insistono nel cuore della città. "Lasciare invariati gli aumenti in essere e non riconoscere una gratuità di almeno mezz’ora è una scelta folle - ha aggiunto la minoranza - Si sono resi ingiustificatamente onerosi i costi dei parcheggi, tanto da portare la spesa ad un euro e mezzo per una sosta di venti minuti. Si sono danneggiate tutte le attività commerciali che purtroppo devono affrontare sempre maggiori difficoltà e si penalizzano i cittadini".

Per i civici si tratta insomma di un aumento sproporzionato ed inspiegabile se si intende rilanciare il commercio e quindi la vitalità del centro storico di San Giovanni, così drasticamente dispersa negli ultimi anni. "Quante opere d’arte vuole metterà ancora al posto delle vetrine in Corso Italia il Sindaco Vadi? - ha ironizzato il gruppo di opposizione - Quante attività devono ancora chiudere i battenti per capire che non si può fare cassa così spudoratamente sulla pelle dei sangiovannesi?"