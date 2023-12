Panoramica ora in sicurezza. C’è il via libera

LORO CIUFFENNA

È stato uno degli argomenti che ha fatto più discutere in queste settimane che precedono il Natale, anche perché con l’arrivo, probabile, della neve a gennaio e magari, chissà, anche durante le festività di fine anno, molti già pregustavano di percorrere quella arteria per raggiungere la cima del Pratomagno. Parliamo della chiusura della strada Panoramica che porta alla Croce, decisa con una ordinanza del sindaco di Loro Ciuffenna il 9 dicembre scorso e poi revocata in questi giorni dallo stesso primo cittadino perchè la viabilità è stata messa in sicurezza. Nel provvedimento, adottato due settimane fa, si evidenziavano, in passato "numerosi casi di veicoli bloccati sia per le condizioni del fondo stradale sia per l’imprudenza dei conducenti che circolavano con veicoli non provvisti delle dotazioni invernali, come disciplinato dalla normativa. Criticità venute meno. Da qui il dietrofront con decorrenza immediata. Nell’ordinanza che Moreno Botti ha firmato il 22 dicembre si prende atto che la viabilità precedentemente interdetta risulta essere adesso in condizioni di sicurezza. Quindi di nuovo via libera alla strada forestale Panoramica del Pratomagno, una delle più suggestive della Toscana, che si collega con il Varco del Casentino. La notizia del blocco stradale, rilanciata anche sui social, aveva provocato non poche discussioni, tra chi riteneva la decisione giusta per l’incolumità pubblica e chi si mostrava fortemente contrario alla chiusura di una strada che rappresenta la via di accesso diretta alla cima della montagna. Parliamo infatti del tratto compreso tra l’incrocio della strada comunale di Trappola e la Croce. Lo scorso anno, alla fine di gennaio, in Pratomagno fu investito da una quantità notevole di neve, in particolare in alta quota, che creò non pochi problemi di transito. La strada Panoramica fu quindi chiusa per motivi di sicurezza.