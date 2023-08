Palio dei Lumi Tempo di semifinali

Il sorteggio ha deciso: questo pomeriggio, a partire dalle 15 al Campo dei Lumi, si sfideranno nella prima semifinale Rialto e Centro Paese e nella seconda Pontevecchio e Pontenuovo, in quella che è la più classica delle partite di calcio in costume. La 45esima edizione dell’era moderna del Palio dei Lumi di Pieve Santo Stefano ha dunque preso il via: se oggi si battaglia per la conquista del posto nella finalissima di venerdì 8 settembre, l’altra sera il corteo storico che ha sfilato per le vie del paese con assieme le quattro squadre si è arricchito della presenza degli sbandieratori di Sansepolcro con ben 40 elementi che hanno entusiasmato il pubblico. Il Rialto, campione uscente e per questo considerato fra i favoriti assieme al Pontevecchio, sfiderà dunque il Centro Paese, rione plurimedagliato.