Palazzo delle Laudi inizia la rimozione dei ponteggi

Parte oggi il tanto atteso smontaggio delle impalcature che coprono le colonne della facciata di Palazzo delle Laudi, sede comunale di Sansepolcro. Ciò significa, quindi, che per il periodo delle festività lo storico edificio cittadino sarà visibile al completo. Nell’ordinanza dirigenziale numero 283, pubblicata nell’albo pretorio si può leggere che "in data 14 novembre inizieranno le operazioni di smontaggio e dal 18 novembre i lavori di restauro, che saranno eseguiti tramite piattaforma elevatrice e proseguiranno per circa 10 giorni". L’ordinanza stabilisce di fatto anche il divieto di sosta con rimozione sia in piazza Garibaldi che in via Giacomo Matteotti. Si chiude pertanto un capitolo in piedi da ben tre anni e mezzo e quattro estati, quando i ponteggi vennero collocati per motivi di sicurezza all’indomani del distacco di un pezzo di pietra serena da una colonna mentre si stavano scattando foto ricordo in occasione di un matrimonio civile appena celebrato: uno degli invitati venne colpito dal frammento e rimase ferito in maniera non grave, anche se si rese necessario il trasferimento al pronto soccorso.