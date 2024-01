“Paesaggi sonori”: un podcast per il museo mine dedicato al tema dei suoni della miniera

Arezzo, 17 gennaio 2024 – Partirà lunedì 22 gennaio il progetto “Paesaggi sonori” realizzato in tandem dalla Direzione del Museo Mine e dall'Associazione Mine Radio, con la collaborazione del Comune di Cavriglia e grazie anche al contributo di BCC Valdarno.

Si tratta di un podcast di dieci puntate attraverso le quali si promuovono forme diverse di valorizzazione del patrimonio culturale della storia del territorio. Visto che le miniere di lignite realmente producevano delle sonorità che, in un certo qual modo, segnavano i luoghi: scoppi, crolli, scricchiolii, sirene, treni che sferragliavano, gli autori hanno pensato, con questo progetto, di mettere in dialogo le voci di ieri con quelle odierne per riflettere su come anche il suono incida nella costruzione dei luoghi.

Un progetto per ridare vita alla narrazione orale, strumento attraverso il quale è possibile recuperare quel senso di cura e di valore che attribuiamo al patrimonio culturale; un modo per dialogare con una nuova generazione per connettere storie, saperi, memorie e luoghi.

Le sonorità della miniera erano fatte di metallo e corpi, giovani, anziani, maschi e femmine, oltre che da paesaggi sonori caratterizzati dalla tradizione orale mezzadrile che, lentamente, era confluita nel mondo industriale.

Di questo mondo si conservano testi, ma anche voci. Ci sono poi state altre sonorità di questi luoghi, i minatori, cantati da altri, Caterina Buono, ma anche l'opera del Canzoniere del Valdarno, fino al combat-folk di Casa del Vento.

La programmazione radio avrà cadenza settimanale con i testi realizzati da Paola Bertoncini, il montaggio ed il mastering audio a cura dello staff di Mine Radio e la voce narrante affidata a Marco Betti.