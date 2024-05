Pa a colori 2024: tra i finalisti il progetto buonispesa di Bibbiena

Arezzo, 17 maggio 2024 – Il Comune di Bibbiena, con il progetto BuoniSpesa, è stato selezionato tra i finalisti nell’ambito PA digitale per l’iniziativa “PA a colori 2024” promossa da FPA. La Giuria preposta ha riconosciuto la rilevanza e l’innovatività del progetto BuoniSpesa e ha ritenuto di selezionarlo tra i finalisti.

I vincitori saranno proclamati in occasione dello Scenario “ARENA DI FORUM PA | Governare e guidare l’innovazione: il ruolo della PA in un mondo in trasformazione [AR.06]” in programma il prossimo 23 maggio dalle 14:00 alle 18:00 al Palazzo dei Congressi di Roma.

Il progetto BuoniSpesa ha rappresentato un percorso di grande innovazione e di coinvolgimento delle piccole realtà commerciali del territorio, aiutando nel contempo le famiglie che avevano più bisogno di aiuto.

Accanto alla natura e al valore sociale e di sostegno del piccolo commercio, questo progetto ha rappresentato anche un esempio di innovazione digitale. Grazie a questi motivi è arrivato tra i finalisti dell’iniziativa PA a colori 2024.