Oro sul quadrante: l’orologio di piazza Grande svela un altro tesoro

AREZZO

Colori, linee geometriche e perfino porzioni in oro sul quadrante dell’orologio di Piazza Grande. Sono riemersi dalla storia del manufatto che arricchisce il Palazzo di Fraternita e porta la firma di Giorgio Vasari che progettò la vela all’interno della quale è custodito. È la sorpresa del restauro concluso e secondo i tempi previsti: 20 agosto.

Costruito nel 1552, con il quadrante dipinto da Salvi Castellucci, l’orologio ha restituito alla città reperti sconosciuti. Durante il restauro "sono emerse tracce dei colori originali nascosti da precedenti restauri. L’analisi al microscopio ha rilevato tracce di colore azzurro e dorature nel fondo del quadrante", spiega il primo rettore della Fraternita dei Laici Pier Luigi Rossi.

In dettaglio: i colori sono stati individuati nella parte che fa da sfondo alle sfere celesti dove "un intenso azzurro a base di Azzurrite rappresenta il cielo sul quale, intorno alla terra posta al centro, ruotano il sole e la luna. Una sorpresa è stata la scoperta di frammenti di oro sia sotto le linee delle fasi lunari, sia nelle cifre del mese lunare. E ancora: oro a tempera su terra e luna; oro a foglia con lamine sul sole, tecnica che fa brillare di luce il sole" aggiunge Rossi. Non solo: nel disco lunare ci sono linee geometriche per descrivere il rapporto tra sole e luna: trigono, quadratura, sestile". Rossi insieme al Magistrato di Fraternita sottolinea "l’ottimo lavoro di Tommaso Sensini e Studio 3". Nei piani della Fraternita c’è una brochure sul restauro e una "mostra sui documenti cartacei dedicati all’orologio, custoditi nell’Archivio storico".

L’esposizione è inserita in un progetto culturale più ampio dedicato al grande architetto. Il 2024 sarà l’anno di Giorgio Vasari. "Ricorre l’anniversario dei 450 anni dalla sua morte. La Fraternita dei Laici è erede di Vasari" sottolinea Rossi annunciando l’impegno nelle celebrazioni. Ma tutto muove "dall’orologio di Piazza Grande che sarà dedicato a Giorgio Vasari".