Oro Arezzo: 300 espositori, quattro padiglioni, le aree dei buyers

Arezzo, 27 aprile 2022 - A ORO AREZZO 2022 I TOP PLAYER DELL’OREFICERIA



Dal 7 al 10 maggio Oroarezzo, la manifestazione di IEG – Italian Exhibition Group dedicata all’oreficeria Made in Italy e internazionale

Quattro i padiglioni espositivi dedicati alla manifattura orafa, al Tech e al Cash&Carry che consolidano il posizionamento di Oroarezzo nella Jewellery Agenda di IEG

Tra gli espositori top player quali Unoaerre, Giordini, Graziella Group, Chrysos, Alessi Domenico, Gold Art

L’incoming dei buyer focalizzato su USA, Middle East e Sud America

Conto alla rovescia per il ritorno in presenza di Oroarezzo 2022 , la manifestazione dedicata alle eccellenze italiane e internazionali dell’oreficeria organizzata da IEG – Italian Exhibition Group, dal 7 al 10 maggio, nei padiglioni di Arezzo Fiere e Congressi.



LE AZIENDE ESPOSITRICI

Giunta alla 41esima edizione, Oroarezzo raccoglie le eccellenze produttive di tutti i distretti orafi italiani e internazionali specializzate nella lavorazione di metalli ed elementi preziosi che esprimono il meglio della qualità della manifattura orafa.

Oltre 300 i brand espositori tra cui le realtà aretine Unoaerre, Giordini, Gold Art, Graziella Group, Richline e Lusso. Presenze importanti anche dal distretto di Vicenza con Chrysos, Rancangelo, Alessi Domenico, Superoro, Ronco e Sharma Group World, da quello napoletano con Roberto Giannotti e dalla capitale meneghina con Milor.



IL LAYOUT ESPOSITIVO DI OROAREZZO

Un format consolidato quello di Oroarezzo all’interno della Jewellery Agenda di IEG, sintetizzato dal payoff “The Art of Manufacturing”. Il percorso espositivo si sviluppa attraverso quattro padiglioni dedicati all’oreficeria, gioielleria, argenteria, semilavorati e pietre. La manifattura orafa rappresenta quasi il 70% dell’offerta, di cui il 15% è internazionale, il Tech con i sistemi di lavorazione più tecnologici il 18%, mentre il Cash&Carry , opportunità per le aziende di vendere sul pronto, oltre il 12%.



INCOMING DAI MERCATI DI RIFERIMENTO DELL’OREFICERIA

Con una visione “buyer oriented”, l’offerta è composta da aziende che esprimono qualità, ricerca e innovazione su un segmento rilevante della filiera orafa, dalle tecnologie all’oreficeria. L’appuntamento, nel cuore del distretto orafo aretino che ha registrato una crescita rispetto al livello pre-crisi pari al +23,5% sul 2019 (monitor Distretti della Toscana 2022 elaborato dalla Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo), si rivolge ai principali paesi di sbocco dell’oreficeria Made in Italy: Nord America, Middle East, Sud America, oltre ai retailer italiani.



LA JEWELLERY GOLDEN CLOUD

Già attiva la Jewellery Golden Cloud, piattaforma digitale predisposta da Italian Exhibition Group e potenziata da un sistema di intelligenza artificiale che agevola il matching mirato nei giorni di fiera grazie alla profilazione dettagliata degli utenti connessi. Espositori e buyer hanno avviato le interazioni online per definire e ottimizzare la propria agenda di business meeting durante la manifestazione.



EVENTI DI FORMAZIONE E NETWORKING IN FIERA E IN CITTÀ

Oroarezzo sarà anche un’opportunità di formazione tecnica e aggiornamento per il settore a supporto dello sviluppo dei processi produttivi, grazie a contenuti che insistono su due anelli della filiera orafa: tecnologia e oreficeria. Importante inoltre per il networking professionale il coinvolgimento della città di Arezzo che accoglierà operatori e buyer con una serie di eventi culturali e iniziative fuori fiera.