“Orciolaia zero amianto, si entra in classe nei tempi previsti”

Arezzo, 8 settembre 2023 – La scuola dell'Orciolaia è pronta per l'anno che sta per cominciare. Da lunedì 11 settembre riaprirà il servizio di infanzia, con solo un giorno di ritardo rispetto al calendario ufficiale.

Qualche giorno invece di attesa per il nido che entrerà a pieno regime a partire da lunedì 18 settembre: nei cinque giorni di intervallo rispetto all'inizio ufficiale, i servizi educativi del Comune di Arezzo hanno provveduto a garantire una risposta a quelle famiglie che hanno manifestato la loro impossibilità organizzativa.

Definitivamente ultimati quindi i lavori per l'eliminazione dell'amianto, già incapsulato precedentemente, un intervento di manutenzione e di bonifica ambientale che ha interessato la pavimentazione dell'immobile.

“Dopo il via libera dell'Asl per la chiusura del cantiere, arrivato solo nella seconda metà di agosto dopo le verifiche effettuate dal laboratorio di analisi, la ditta incaricata ha proceduto immediatamente ad effettuare gli ultimi lavori necessari per la piena agibilità della struttura.

Il nostro ringraziamento più sincero va agli uffici comunali interessati, agli educatori e alla ditta: tutti hanno dato prova di grande responsabilità riuscendo a garantire una risposta efficace e concreta”, commentano il vice sindaco Tanti e l'assessore Casi.

"Il ritardo nella lettura dei risultati da parte del laboratorio - per responsabilità di nessuno - ha fatto perdere quasi un mese di tempo alla ditta che aveva finito i lavori a fine luglio, da qui un piccolo ritardo di 1 e 5 giorni, compreso da praticamente tutti i genitori fatta eccezione per pochissimi, 4 o 5 su oltre 120 famiglie, che hanno voluto polemizzare per forza e questo ci è molto dispiaciuto non tanto per noi che siamo giustamente sempre sotto giudizio, ma per gli uffici, gli educatori, la ditta che hanno fatto uno straordinario lavoro", concludono vice sindaco e assessore.