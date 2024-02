Operatore socio sanitario. Diplomi per 4 studenti

MONTEVARCHI

Giovedì scorso a Sansepolcro, nella sala del consiglio comunale, si è tenuta la cerimonia di consegna dei diplomi di operatore socio sanitario agli studenti degli istituti professionali della provincia di Arezzo, indirizzo servizi per la sanità e l’assistenza sociale, che hanno frequentato il Corso Oss. Tra loro anche quattro alunni del "Benedetto Varchi" di Montevarchi, che hanno sostenuto l’esame finale il 29 novembre ad Arezzo, al polo formativo della Asl Toscana Sud Est, dopo aver conseguito il diploma di stato ed effettuato lo stage in vari reparti dell’ospedale S. Maria alla Gruccia. Altri studenti della attuale quinta hanno completato le lezioni del nuovo percorso Oss e hanno svolto il tirocinio nel presidio sanitario del Valdarno per sostenere a loro volta l’esame di qualifica finale. La classe quarta sta invece svolgendo le lezioni specialistiche per il corso che proseguirà nell’anno scolastico successivo.

L’indirizzo professionale servizi per la sanità e l’assistenza sociale Benedetto Varchi presenta questa possibilità come un’occasione di grande valore per arricchire la propria offerta formativa e fornire ai propri alunni sbocchi professionali concreti, sicuramente rispondenti ad esigenze attuali e diffuse.

Si tratta infatti di un’opportunità particolarmente vantaggiosa per gli studenti di questo indirizzo, in quanto consente loro di ottenere una qualifica molto ricercata nel mondo del lavoro, attraverso la quale alcuni ex alunni hanno iniziato immediatamente l’attività professionale in strutture assistenziali e aziende sanitarie del territorio.

