Open Day all’università, il programma degli appuntamenti nelle sedi di Arezzo e San Giovanni

Arezzo, 17 febbraio 2025 – Martedì 25 febbraio l'Università di Siena si presenta con l’Open Day 2025 che si terrà ad Arezzo e San Giovanni Valdarno.

L'Open Day rappresenta il primo appuntamento dell'anno dedicato all’orientamento e offre l'opportunità di avvicinarsi all’ambiente universitario. Una iniziativa dedicata alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori, alle loro famiglie e agli insegnanti, per conoscere l’Ateneo e orientarsi alla scelta del percorso di studi da intraprendere dopo le scuole superiori.

L'offerta formativa dell'Università di Siena è ampia e abbraccia l'intero ambito delle scienze: nel prossimo anno accademico saranno 81 i corsi di studio erogati fra Siena, Arezzo, San Giovanni Valdarno e Grosseto, di cui 19 in lingua inglese e 9 che permettono di ottenere il doppio titolo italiano e straniero con prestigiose università estere.

Dopo il diploma superiore è possibile accedere a 36 corsi triennali ed a 6 corsi a ciclo unico, alcuni sono a numero programmato. L’Open Day 2025 ad Arezzo Ad Arezzo le sessioni di presentazione, con focus sui corsi erogati nella sede aretina, si terranno il 25 febbraio a partire dalle ore 9.30, alle 11.30 e, per alcuni corsi, anche alle ore 14.30.

Le iniziative si svolgeranno presso varie aule della palazzina Donne nella sede universitaria del Pionta (viale Cittadini 33) e sono previsti appuntamenti anche da remoto. Sarà possibile conoscere i corsi di laurea e gli sbocchi professionali, scoprire i servizi agli studenti, visitare le strutture, fra cui la biblioteca e i laboratori, e sarà possibile colloquiare con i docenti universitari e il personale del Campus universitario aretino.

All’Open Day sarà possibile ottenere informazioni anche sui successivi cicli di studio magistrali (biennali) e verranno illustrate le attività del Centro Linguistico. Ad Arezzo verranno presentati i corsi di laurea triennale, fra cui il nuovo corso in Patrimonio culturale, territorio e turismo sostenibile, che prenderà il via dal prossimo anno accademico ad Arezzo.

Saranno illustrati i corsi triennali in: Lingue per la comunicazione interculturale e di impresa, percorso che permette di ottenere il doppio titolo con l’università cinese di Wenzhou; Scienze dell’educazione e della formazione, Scienze dei Servizi giuridici e il corso quinquennale a ciclo unico abilitante per l’insegnamento nella scuola in Scienze per la formazione primaria.

Verranno presentati anche i corsi delle Professioni sanitarie che si tengono ad Arezzo: Infermieristica, Tecnico di laboratorio, Fisioterapia. Gli orari delle presentazioni sono pubblicati alla pagina web dedicata all’Open Day sul sito di Ateneo. I partecipanti potranno seguire anche la presentazione del corso che si tiene a San Giovanni Valdarno in Tecnologie per l'Ambiente, le Costruzioni e il Territorio, abilitante all'esercizio della professione di geometra laureato, e le presentazioni di alcuni corsi di laurea che si tengono a Siena: Scienze storiche e del patrimonio culturale, Fisica e Tecnologie Avanzate, Scienze Geologiche, Scienze Ambientali e Naturali.

L’offerta formativa dell’Università di Siena si arricchisce, oltre che del nuovo corso in Patrimonio culturale, territorio e turismo sostenibile, del nuovo corso triennale Biotech Engineering for Health, che si terrà a Siena, e della nuova laurea magistrale in Scienze giuridiche del lavoro e della sicurezza, che si terrà ad Arezzo.

Appositi punti informativi saranno dedicati alle lauree magistrali: Lingue per l’impresa e lo sviluppo e Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni. Grazie alla collaborazione con l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio della Toscana, i partecipanti all'Open Day potranno usufruire del servizio mensa presso il Bar Il Pionta nella sede aretina.

L’Open Day 2025 a San Giovanni Valdarno L'Open Day dell’Università di Siena si terrà il 25 febbraio anche a San Giovanni Valdarno con l’illustrazione dei corsi di laurea e degli sbocchi occupazionali, con focus sui corsi erogati in presenza e in teledidattica sincrona. Le presentazioni si terranno nella sede universitaria del Centro di GeoTecnologie in via Vetri Vecchi 34. Alle ore 9.30 si terrà la presentazione del corso di laurea in Tecnologie per l’Ambiente, le Costruzioni e il Territorio, con sede di svolgimento proprio in Valdarno e che quest’anno, al suo avvio, ha fatto registrare la copertura di tutti e 25 i posti disponibili.

Successivamente saranno presentati i corsi di laurea triennale in Fisica e Tecnologie avanzate, Scienze Geologiche, Scienze Ambientali e Naturali che si tengono a Siena. Alle 10.45 saranno illustrati i corsi di laurea triennale in Economia e Commercio, in Scienze Economiche e Bancarie e in Scienze dell’Educazione e della Formazione che è possibile seguire a San Giovanni Valdarno in teledidattica sincrona.

Alle 11.45 saranno presentati, attraverso due lezioni magistrali, il corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi giuridici e la laurea magistrale in Giurisprudenza, entrambi con svolgimento a Siena. Per tutta la mattina saranno presenti postazioni dove gli studenti potranno confrontarsi direttamente con docenti universitari, studenti tutor e il personale.

Sarà inoltre possibile visitare i Laboratori del Centro di GeoTecnologie, le aule didattiche, la Biblioteca centralizzata e gli appartamenti del Collegio universitario. Alcune delle presentazioni in programma ad Arezzo e a San Giovanni Valdarno si terranno anche da remoto. Maggiori dettagli sugli eventi online sono pubblicati sul sito dedicato (Orientarsi.unisi.it).

Sempre online sul sito sono disponibili le informazioni sui programmi completi e le modalità di partecipazione. Commenta il Rettore Roberto Di Pietra: «L'Open Day 2025 è ormai uno tra gli eventi che l'Università di Siena organizza per presentare se stessa, la propria offerta formativa ed i propri servizi alle prossime studentesse e studenti del nostro Ateneo.

Crediamo che questa occasione, insieme alle altre, possa essere utile per scegliere con il cuore e l'interesse non solo con la testa e i ragionamenti. Scegliere con la passione delle cose che vi attraggono. In ogni campo e in ogni corso di studi noi metteremo il nostro impegno a rendere il percorso attraente in un contesto fatto apposta per vivere e studiare».

Aggiunge il professor Federico Maria Pulselli, Delegato del Rettore per l’Orientamento: «L’Open Day è un’occasione di incontro di grande importanza. Non solo con le discipline, con i corsi di laurea e i piani di studio, ma con l’Università di Siena al completo, dai docenti, alle persone che operano negli uffici amministrativi, agli studenti tutor, ai futuri colleghi che frequenteranno gli spazi della Città-Campus nei prossimi anni.

L’invito è quello di partecipare in tanti e avere tutte le informazioni che saranno utili per una scelta consapevole». Commenta la professoressa Simona Micali, Delegata del Rettore per le sedi e i territori: «Siamo molto contenti di presentare il nuovo corso di laurea nella classe di Beni culturali e il nuovo corso di laurea magistrale in Scienze giuridiche del lavoro e della sicurezza: l’offerta dell’ateneo a Arezzo continua a ampliarsi e rafforzarsi anche quest’anno, rendendo il campus ancora più ricco, animato e vivace».

Le iniziative di orientamento che si terranno anche a Siena e Grosseto.