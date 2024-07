Odissea cantieri sulla strada 71: "Ritardi e poco coordinamento"

di Sonia Fardelli

Lucia De Robertis e Vincenzo Ceccarelli, consiglieri Pd, danno una spiegazione ai tanti disagi che in questi giorni devono subire casentinesi e turisti per i cantieri stradali che interessano in questi mesi estivi la strada regionale 71 che attraversa il . "Per tutti i lavori sulla 71 è sempre stato ricercato il coordinamento tra gli enti locali (Comuni, Provincia, Regione), al fine di rendere più fluido e sicuro il traffico – dicono – In questi giorni però si stanno verificando inattese sovrapposizioni tra tre strategici cantieri, quello del viadotto di Rassina, gestito dalla Provincia, quello della variante Subbiano Nord Calbenzano che dipende dalla Regione Toscana, a cui si aggiunge un nuovo cantiere di Enel Distribuzione attivato proprio in questi giorni sempre nelle stesse zone. Questa situazione ha portato all’attivazione di due sensi unici alternati lungo la 71 regolati da un semaforo ed uno (quello Enel) controllato da movieri e personale. E questo sta creando disagio ai pendolari".

Una situazione che, tra l’altro, sembra destinata a durare per diverso tempo. "Ci preoccupa – spiegano De Robertis e Ceccarelli – anche per il ritardo dei tempi di conclusione dei lavori del cantiere sul viadotto di Rassina e che aveva la possibilità di essere evitato con la riattivazione di un tratto della vecchia strada. Secondo le indicazioni della stessa Provincia i lavori si sarebbero dovuti concludere entro la prima metà di agosto ma non sarà così. Anche per questo la Regione aveva programmato i lavori in questo periodo nell’area di Subbiano Nord e Calbenzano, visto che utilizza fondi Fsc che devono essere utilizzati entro il 2026". Cantieri che, comunque come sottolineano gli stessi consiglieri regionali, non potevano essere evitati.

"Questi interventi – ribadiscono – sono necessari ed urgenti per la sicurezza di tutti e andranno a garantire migliori servizi per le comunità. Comprendiamo la preoccupazione del presidente dell’Unione dei Comuni del e per questo chiediamo alla Provincia ad ai tecnici della Regione e alla stessa Unione dei Comuni del di valutare tutte le possibili soluzioni per la realizzazione di interventi che garantiscano contemporaneamente i minori disagi possibili agli automobilisti".