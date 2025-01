Nuovo stadio: adesso ci siamo. Il progetto sbarca in consiglio

di Andrea LorentiniAREZZOIl progetto stadio approda in Consiglio comunale. Dopo il via libera arrivato dalla Commissione assetto del territorio nella giornata di ieri, giovedì 30 gennaio toccherà all’esame dell’aula che dovrà valutare l’interesse pubblico dell’opera. La Cat ha votato all’unanimità a favore della riqualificazione del Città di Arezzo. Quello di ieri è stato un voto trasversale che ha messo d’accordo tutte le forze politiche presenti in commissione e rappresentate dai consiglieri Palazzo, Lucacci, Severi, Cornacchini, Borri, Caneschi, Donati e Romizi. Una volta ottenuto l’ok dal parlamento cittadino, la società amaranto dovrà presentare al Comune il progetto definitivo corredandolo con la bozza di convenzione con l’amministrazione comunale comprendente i criteri generali di esecuzione dei lavori, la durata e le condizioni contrattuali dell’eventuale cessione del diritto di superficie. Inoltre verrà ufficializzato il piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito che indichi l’importo delle spese di predisposizione della proposta e i costi sostenuti per la predisposizione del progetto definitivo e dia conto, anche mediante i ricavi di gestione, dell’effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione e gestione dell’impianto.

Lo scorso 10 dicembre c’era stato il primo via libera da parte della Conferenza dei servizi, alla presenza tra gli altri del Sindaco Ghinelli che aveva, anche in quel caso votato all’unanimità il Documento di fattibilità presentato dal club. Il cronoprogramma, come illustrato nella conferenza stampa di presentazione del progetto lo scorso 18 novembre, prevede lo svolgimento dei lavori in quattro fasi, con inizio nel febbraio 2026 e completamento della struttura nel 2030.

Quattro fasi che cosi come sono state studiate permetteranno alla squadra di giocare sempre allo stadio comunale senza dover traslocare in altra sede. Il progetto, coordinato dall’architetto Carlo Antonio Fayer, è stato realizzato da M28Studio in collaborazione con Studio SPSK* di Roma. L’investimento complessivo si aggira sui 30 milioni di euro e prevede il contributo economico della New Energy, azionista di maggioranza della SS Arezzo insieme ad alcuni partner privati.