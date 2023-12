Nuovo sponsor per la Polisportiva Galli

Arezzo, 29 dicembre 2023 – La Polisportiva Galli ha annunciato in queste ore l’ingresso della Euroedil Srl all’interno della famiglia degli sponsor. Ancora una volta una nuova azienda sceglie di sposare il progetto del Patron Salvatore Argirò, legandosi fino al termine della stagione 2023-24. Euroedil si distingue per la fornitura integrata di servizi in vari ambiti, sia privati che pubblici, quali: ristrutturazioni, interventi di risanamento, nuove costruzioni, aree ed edifici industriali, immobili residenziali, infrastrutture. Vengono realizzati progetti che impattano sul territorio, riqualificandolo e migliorandolo, preservando l’ambiente e lo stato conservativo di tutti gli elementi.