Nuovo parco nel quartiere Oltrarno. I soldi arrivano da Podere Rota

di Maria Rosa Di Termine

Un nuovo giardino inclusivo a Valdarno. Sorgerà nel quartiere Oltrarno anche grazie ai fondi della mitigazione del disagio ambientale dovuto alle conseguenze per la vicinanza all’impianto di discarica e compostaggio di Podere Rota. La riqualificazione dell’area verde infatti rientra tra gli interventi previsti nell’ambito della convenzione siglata nel 2017 tra i municipi sangiovannese e di Terranuova che prevede un milione e mezzo di euro in favore della città di Masaccio, con un importo di 300 mila l’anno, per realizzare opere destinate a chi vive nelle vicinanze del sito di smaltimento rifiuti. In virtù della modifica al cronoprogramma sottoscritta dai due sindaci nell’aprile scorso, 33 mila euro consentiranno di trasformare lo spazio pubblico di via Duccio Galimberti in un’oasi in cui tutti i bambini potranno giocare, muoversi, divertirsi e interagire tra loro in piena sicurezza.

Il progetto esecutivo, approvato di recente dalla giunta guidata dal sindaco Valentina Vadi, parte dall’analisi delle caratteristiche positive già presenti nel giardinetto, accessibile con una rampa, vicino al Parco del Lungarno di via Fratelli Cervi e inserito in una rete di percorsi pedonali e ciclabili.

I lavori quindi si concentreranno sul ripristino della pavimentazione dei vialetti interni, ora parzialmente dissestata, del sottofondo e sulla verniciatura dei parapetti dello scivolo e delle due gradinate, una esistente e l’altra da creare. Saranno dipinti con colori accesi per agevolarne la fruizione anche a persone con problemi visivi. Al tempo stesso sarà implementato il numero dei cestini per l’immondizia, verranno create aiuole con piante striscianti e messi a dimora arbusti e nuovi alberi nel filare attuale. Ovviamente non mancheranno gli arredi classici, le panchine e i tradizionali scivolo e altalena che però saranno affiancati da giochini inclusivi di ultima generazione, come una nuova altalena a nido, tubi e campane di risonanza, pannelli didattici e una mini – isola con le indicazioni sui fenomeni atmosferici. Gli spazi per il divertimento infine saranno dotati di una pavimentazione anti trauma costituita da piastrelle quadrate in gomma riciclata e poliuretano. L’obiettivo messo nero su bianco dai progettisti è "garantire, attraverso una dimensione ludica delle azioni, una completa condivisione implementando al contempo le "social skills" di tutti gli utenti del giardino", ovvero sviluppare le abilità personali di ciascuno consentendo di entrare in relazione con gli altri. Il costo complessivo dell’opera è di circa 46 mila euro e altre risorse arriveranno dal Fondo regionale per l’inclusione delle persone con disabilità che ha assegnato al Comune poco meno di 13 mila euro.