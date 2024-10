Nuovo corso arbitri per l’Aia Valdarno

Arezzoi, 25 ottobre 2024 – La sezione Arbitri Figc-Aia del Valdarno ha aperto le iscrizioni per il nuovo corso per direttori di gara. "Un’opportunità unica - hanno detto i fischietti valdarnesi - per tutti i giovani e gli appassionati di calcio". Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno tra i 14 e i 40 anni e rappresenta un viaggio formativo che va oltre l'aspetto tecnico dell'arbitraggio. Il futuro arbitro sarà guidato attraverso le regole del gioco, la gestione delle dinamiche in campo e le competenze necessarie per affrontare situazioni di gioco con equilibrio e professionalità. "È un'esperienza che preparerà a essere un arbitro, ma aiuterà a sviluppare valori fondamentali come il rispetto, la tolleranza e la leadership", ha spiegato l'Aia Valdarno.Una delle particolarità del.corso è la possibilità del doppio tesseramento calciatore-arbitro, che consente di essere calciatori e arbitri fino al 19° anno di età.

Questa flessibilità permette di vivere il calcio da diverse prospettive, arricchendo esperienza personale e comprensione del gioco. Il materiale didattico e tecnico è fornito dalla Sezione e dallo sponsor Givova. "Speriamo di vedere tanti giovani motivati, pronti ad affrontare una sfida impegnativa ma estremamente gratificante - ha detto Gabriele Nuzzi, presidente della sezione valdarnese - Essere arbitro è un'opportunità per crescere come persona, imparando a prendere decisioni sotto pressione e a gestire situazioni complesse. L’arbitraggio, infatti, non si limita a fischiare falli o assegnare punizioni; è un ruolo che richiede empatia, intuito e capacità di ascolto. Come affermano spesso i dirigenti arbitrali: “L’arbitro più bravo è quello che sbaglia meno.” In questo contesto, il rispetto reciproco tra tutte le figure in campo è essenziale per vivere una partita nel migliore dei modi". È possibile contattare la sezione Aia Valdarno inviando un’email a [email protected],visitare il sito oppure recarsi nella sede in viale Giacomo Leopardi 31/B a Montevarchi.