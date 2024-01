Nuovo bando servizio civile universale: info day all’Informagiovani

Arezzo, 25 gennaio 2024 – Pubblicato il nuovo Bando di Servizio Civile Universale, con scadenza il 10 febbraio.

Nel territorio di Arezzo sarà possibile scegliere tra 32 progetti per un totale di 223 volontari ricercati. Informagiovani del Comune di Arezzo per informare ed orientare i ragazzi interessati al nuovo bando di Servizio Civile Universale promuove le consuete iniziative:

• Guida alla candidatura e descrizione dei progetti di Arezzo (puoi consultarla liberamente nei canali Informagiovani o passare dall’ufficio!);

• Colloqui individuali su appuntamento di orientamento alla scelta dei progetti, alla redazione/correzione del Curriculum Vitae e alla presentazione della domanda (Gli operatori di Informagiovani sono a vostra disposizione dal lunedì al sabato!).

• Infoday Servizio Civile con i referenti dei progetti per permettere ai futuri volontari di conoscere nel dettaglio le attività, porre domande e chiarire dubbi (non mancate, è l’unica occasione per conoscere tutti i dettagli sul Servizio Civile, incontrare e confrontarsi con tutti i referenti dei progetti di Arezzo!).

L’evento si svolgerà ad Informagiovani Arezzo – piazza Sant’Agostino 8 – venerdì 26 gennaio dalle 15 alle 17.