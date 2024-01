"Nuovi contributi dalla Regione"

"Nonostante le crescenti difficoltà di bilancio, purtroppo aggravate dalle scelte fatte dall’attuale governo nazionale, la Regione resta vicina ai territori e cerca di dare risposte che talvolta vanno anche oltre le proprie competenze, quando si tratta di sostenere i comuni impegnati in interventi magari piccoli, ma attesi dalle comunità locali". Con queste parole, il capogruppo del Pd in Consiglio Regionale Vincenzo Ceccarelli e la presidente della quarta commissione consiliare Lucia De Robertis, commentano alcuni aspetti della recente manovra di bilancio varata dalla Regione Toscana. "In tema di viabilità regionale – spiegano Ceccarelli e De Robertis – la Regione ha aggiunto altri 10 milioni di euro necessari per il completamento della variante del Corsalone, tra i comuni di Chiusi della Verna e Bibbiena".