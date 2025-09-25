Nuove professioni, ad Arezzo il corso gratuito per lavorare nel marketing e nella comunicazione

Arezzo, 25 settembre 2025 – Arriva ad Arezzo un corso innovativo e completamente gratuito per i giovani under 35 che desiderano lavorare nel mondo del marketing e della comunicazione d’impresa, in contesti aziendali dinamici, aperti all’innovazione e al mercato internazionale.

Si tratta del nuovo percorso ITS di alta formazione MA.MA. – MArketing MAnager, promosso da ITS SATI Academy, l’accademia di cui anche Confcommercio è partner con la sua agenzia formativa FormaImpresa.

Un totale di 1.800 ore, tra lezioni in aula e stage in azienda, suddivise in due anni, per diventare Tecnico Superiore per il Marketing, la Comunicazione e l’Internazionalizzazione delle imprese, una delle professioni più richieste dalle aziende in questo momento.

Requisiti di base: diploma, età tra i 18 e i 35 anni non ancora compiuti e tanta voglia di imparare. Il corso offre competenze per ideare strategie commerciali, gestire campagne di comunicazione digitale e promuovere brand e prodotti anche sui mercati internazionali.

Gli studenti impareranno anche a definire obiettivi di marketing, analizzare mercati e concorrenza, monitorare la customer satisfaction e usare gli strumenti più innovativi del social marketing e dell’e-commerce. Previsto anche un focus sull’organizzazione di eventi promozionali e sui processi di internazionalizzazione delle imprese.

“Questo progetto – spiega Stefano Orlandi, direttore dell’area formazione di Confcommercio, partner attivo di ITS SATI Academy – è riservato a un massimo di 25 giovani. Le lezioni, curate da docenti e manager del settore, hanno un taglio operativo che prepara subito al lavoro. Con le 900 ore di stage, inoltre, gli studenti potranno entrare in contatto con aziende, costruendo un network utile alla carriera.

Gli sbocchi occupazionali di questo percorso sono diversi e tutti molto attuali: dal Marketing Manager al Digital Marketing Specialist, dal Communication Specialist all’Export Manager, fino all’Event&Brand Manager. Nomi inglesi per professioni nuovissime, di cui le imprese hanno sempre più necessità, nei contesti sia nazionali sia internazionali”.

“Con il corso MA.MA. rafforziamo la nostra missione: formare giovani capaci di affrontare le sfide del mercato attuale con competenze concrete e immediatamente spendibili nelle imprese – commenta il presidente di ITS Sati Academy Claudio Terrazzi: - Marketing, comunicazione e internazionalizzazione sono leve decisive per la competitività delle aziende, e con questo percorso offriamo ai ragazzi l’opportunità di diventare protagonisti del cambiamento.

ITS SATI Academy nasce proprio con questo obiettivo: creare un ponte diretto tra il mondo della formazione e quello del lavoro, unendo scuole, università, istituzioni e imprese”. Le lezioni si terranno ad Arezzo a partire dal 10 novembre 2025 nelle aule di Formaimpresa – Confcommercio, in via Newton 34/36/40 (zona Pratacci).

Al termine, si conseguirà il Diploma di Tecnico Superiore – Livello 5 EQF, titolo riconosciuto a livello nazionale ed europeo. L’iscrizione è totalmente gratuita e va perfezionata entro e non oltre il 31 ottobre 2025. È possibile prendere un appuntamento informativo telefonando allo 0575/350755.

L’invio della candidatura è possibile attraverso le modalità previste da bando: e-mail all’indirizzo [email protected], raccomandata A/R, consegna a mano (previo appuntamento) presso la sede ITS SATI ACADEMY, Via Newton 34/36/40 ad Arezzo.