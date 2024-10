Nuove Acque attiva la sua bolletta digitale, la scelta green che semplifica la vita degli utenti

Arezzo, 2 ottobre 2024 – Tra i progetti che ricadono nell’anno del venticinquennale di attività di Nuove Acque, la bolletta smart è uno dei più significativi per i suoi connotati di innovazione, semplificazione e sostenibilità ambientale.

Gli utenti che scelgono di passare alla bolletta smart attivano un proprio profilo digitale attraverso il quale possono consultare, dal proprio smartphone, tablet o computer, molte informazioni utili e in tempo reale: dai consumi alle tariffe, dai pagamenti alle comunicazioni dell’azienda.

La bolletta digitale ha molti vantaggi per gli utenti rispetto a quella cartacea: immediata, gratuita, facile da leggere viene recapitata tempestivamente ad ogni emissione nessuna registrazione richiesta, basta un click per attivarla è consultabile in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo, da qualsiasi dispositivo riduce gli sprechi e rispetta l’ambiente Nella bolletta cartacea gli utenti trovano un QR code attraverso il quale possono attivare, in pochi e semplicissimi passi, la propria bolletta smart.

L’utente dovrà cliccare in alto sul pulsante attiva adesso, inserire la propria mail ed il servizio sarà già attivo dalla prossima emissione. Oppure collegandosi al sito www.nuoveacque.it al link seguente https://nuoveacque.it/bolletta-smart/ cliccando sempre sul pulsante attiva adesso. L’impatto ambientale della bolletta tradizionale cartacea è rilevantissimo; Nuove Acque ha puntato sul digitale anche con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2.

La bolletta di ogni singola utenza viene stampata su carta e si compone di quattro fogli, stampati fronte/retro. Ogni anno, Nuove Acque emette circa ottocentomila bollette, consumando oltre tre milioni di fogli di carta da inchiostrare, imbustare e postalizzare. L’impatto ambientale del produrre e recapitare a domicilio degli utenti ogni bolletta, quindi, non è trascurabile.

“Nuove Acque invita tutti gli utenti a passare alla bolletta smart - dichiara l’amministratore delegato Francesca Menabuoni - per usufruire dei servizi online dedicati e per condividere la scelta di ridurre l’impatto ambientale della bolletta tradizionale. Se tutti gli utenti attivassero la bolletta smart - conclude Menabuoni - verrebbero preservati 40 alberi all’anno”.