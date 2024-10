Nuova donazione del Calcit: poltrone per i prelievi e cinque carrozzine

Mano tesa alle esigenze sanitarie territoriali. È ancora una volta il Calcit a fare la sua parte con una serie di donazioni che toccano l’intera Valdichiana. 7 le poltrone per i prelievi ematici, oltre a 5 carrozzine che durante i prossimi giorni verranno consegnate nei vari punti sanitari del territorio. Ieri mattina si è tenuta la prima delle donazioni nel punto prelievi di Marciano della Chiana. Alla cerimonia erano presenti il Sindaco di Marciano della Chiana Maria De Palma, accompagnata dalla giunta comunale, la direttrice amministrativa della Asl Toscana Sud Est Antonella Valeri, il direttore del distretto Valdichiana Aretina, Alfredo Notargiacomo insieme al presidente del Calcit Valdichiana Massimiliano Calcellieri. Questa specifica donazione, per altro, è stata resa possibile anche grazie al prezioso contributo dell’associazione La Chianina Ciclostorica, che ha sostenuto il progetto con una donazione in memoria di Carlo Sandroni. Un’importante testimonianza di come la collaborazione tra le realtà associative e le istituzioni possa generare significativi benefici per il territorio. Il punto prelievi di Marciano della Chiana, situato in via Piave all’interno dello studio del dottor Miroballo, sarà operativo ogni martedì. La nuova poltrona contribuirà a rendere più agevoli e confortevoli le operazioni per tutti i pazienti che usufruiscono di questo servizio. "Ringrazio il Calcit Valdichiana per questa generosa donazione – sottolinea la direttrice Valeri - che rappresenta un chiaro esempio di come la sinergia tra le associazioni e la Asl possa portare a concreti vantaggi per la salute del territorio. Questo e gli altri interventi valorizzano il concetto di sanità di prossimità, un pilastro fondamentale per garantire l’accessibilità ai servizi sanitari in modo capillare e tempestivo" Domani il Calcit donerà due poltrone analoghe al punto prelievi della casa della salute di Camucia, giovedì altre due poltrone alla casa della Salute di Foiano, il 29 ottobre un’altra a Lucignano. Le 5 carrozzine sono invece destinate alla Rsa Serristori di Castiglion Fiorentino. Queste donazioni si sommano alle altre iniziative che il Calcit Vadichiana porta avanti sul territorio come il progetto di sostegno domiciliare a caregiver e familiari che copre l’intera zona/Distretto Valdichiana Aretina.

Laura Lucente