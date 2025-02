Nozze d’argento per la pizzeria 'O Scugnizzo: a San Valentino un party speciale

Arezzo, 12 febbraio 2025 – La pizzeria 'O Scugnizzo di Arezzo si prepara a celebrare un traguardo importante: il 25° anniversario di attività.

Era il 14 febbraio del 2000 quando Antonietta e suo figlio Pierluigi aprirono le porte al pubblico per la prima volta, portando in città i sapori autentici della pizza napoletana. Per festeggiare questo speciale anniversario, 'O Scugnizzo organizza un grande party di San Valentino, venerdì 14 febbraio dalle 19:30.

La serata sarà un omaggio alla tradizione e all'innovazione, con un'attenzione particolare ai prodotti del territorio e alla collaborazione con eccellenze locali. Un viaggio nel gusto con isole dedicate a diverse specialità insieme al “Re della Chianina” Simone Fracassi e alla sua selezione di salumi artigianali, Andrea Magi e i suoi formaggi di alta qualità, Stefania della Pasticceria Bruschi con una millefoglie speciale, il tutto accompagnato da una degustazione di vini selezionati dai sommelier Paolo Cantaloni e Massimo Roghi insieme a Simona de ‘O Scugnizzo.

Non mancherà il ritorno alle origini con un omaggio alla storia della pizzeria, con le tradizionali frittatine di pasta e la pizza margherita a mezzo metro, simbolo del locale e proposta solo in occasioni speciali. Per finire una chicca in onore alla città di Arezzo: la pizza Marfisa, ispirata al personaggio femminile leggendario delle opere di Pietro Aretino.

La serata sarà animata da Dj Cavatini. "Siamo orgogliosi di festeggiare 25 anni di attività con la città di Arezzo e con partner d'eccezione - dichiara Pierluigi Police -. Questa serata rappresenta un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno sostenuto in questi anni e un omaggio alla passione e all'impegno che da sempre guidano il nostro lavoro".