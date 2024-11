Notte di chiusura per il casello dell’A1. Sciopero nel weekend dei grandi arrivi

AREZZO

Chiuderà stasera, e lo rimarrà per otto ore, il casello autostradale sulla A1 Milano-Napoli. Questo per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza. Dalle 22 alle 6 di domani sarà quindi chiusa la stazione di Arezzo, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze. Un venerdì che spalanca le porte al terzo week end della Città del Natale, che in questa settimana aveva aperto i battenti un giorno in anticipo, mercoledì. Un fine settimana intenso per Arezzo, per la concomitanza con la Fiera Antiquaria e con il Forum Risk che, da solo, ha portato in città più di 3500 persone. E poi, per l’appunto, la Città del Natale con turisti, moltissimi, provenienti da ogni parte d’Italia, con una preferenza dall’area romana, vuoi per la vicinanza, vuoi per un amore che i romani hanno da sempre per Arezzo. Ecco, per loro, ed ovviamente per tutti coloro che vengono da sud, c’è ovviamente una strada alternativa, si consiglia di utilizzare l’entrata a Monte San Savino. Mentre in uscita, per chi proviene da Firenze, il Valdarno. Una chiusura in notturna che non dovrebbe creare troppi disagi al traffico che, in questi fine settimana, sta diventando sempre particolarmente intenso. Direzione la Città del Natale diventata meta ambita per gli amanti delle festività. Fortunatamente lo sciopero nazionale del trasporto pubblico, indetto proprio per oggi da Cgil e Uil, che coinvolgerà autobus, metro, tram, autostrade, aerei, (oltre alla sanità e della scuola) non riguarderà invece i treni. Quindi nessun problema, almeno sulla carta, per chi aveva preventivato di arrivare ad Arezzo, per un’immersione nell’atmosfera natalizia, a bordo di un treno.

Ga.P.