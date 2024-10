Nieri rilancia la Sangiovannese. Basta un gol per tornare a vincere

SANGIOVANNESE

1

FEZZANESE

0

SANGIOVANNESE (3-5-2-): Barberini; Della Spoletina, Chelli, Santeramo; Pertica (34’ st Lorenzoni), Romanelli (17’ st Shenaj), Nannini, Sabattini (50’ st Bargellini), Pertici; Rotondo, Nieri (26’ Bocci). A disp: Patata, Arrighi, Orselli, Lombardi, Iacomoni. All. Bonura

FEZZANESE (3-5-2): Pucci; Selimi, Loffredo (7’ st Stradini), D’Alessandro; Salvetti, Cantatore (21’ st Bordin), Beccarelli (40’ st Cristodaro), Bruccini; Gabelli (17’ st Scieuzo); Lunghi, Campana (32’ st Smecca). A disp: Andreoli, Galloro, Del Bello, Mulattieri. All. Rolla

Arbitro: Bruschi di Ferrara (Scafuri-Angelini)

Rete: 43’ Nieri

Note: Spettatori 300 circa. Ammoniti: Loffredo, Sabattini, Romanelli, Nieri, D’Alessandro, Shenaj, Santeramo

SAN GIOVANNI – Con grande sofferenza ma altrettanto merito la Sangiovannese torna al successo, dopo tre turni, battendo di misura la Fezzanese con un gol di Nieri alla fine del primo tempo. Gli azzurri di Bonura affrontano per la prima volta nella loro storia la formazione spezzina. Rispetto alla trasferta di Grosseto c’è la defezione, dell’ultim’ora, di Gianassi il cui posto sull’out di sinistra viene preso da Pertici. Fuori anche Fumanti e Pardera. Non è un primo tempo esaltante né dall’una né dall’altra parte, ciononostante gli ospiti vanno vicino al goal in un paio di occasioni sempre con il 2005 Campana ma l’opportunità più grande la crea al 26’ la Sangio con una traversa, di testa, colpita da Chelli da spiovente su calcio fermo di Sabattini. Sembrava ormai tutto pronto per andare sullo 0-0 negli spogliatoi ma giusto al 43’ il diagonale di Nieri, forse deviato leggermente da un difensore in casacca verde, supera Pucci per il vantaggio locale al duplice fischio. Nel secondo tempo i locali hanno tre opportunità di raddoppiare e chiudere la partita prima con Pertica e poi con Sabattini ma a frenare le gioie del Marzocco ci ha pensato l’estremo Pucci bravo a chiudere lo specchio della porta agli avanti di casa. Si arriva al 45’, l’arbitro comanda ben otto minuti di recupero, e la Sangio chiude bene ogni varco agli ospiti e riesce a tornare al successo risalendo la china in classifica. Sabato di nuovo in campo, Nannini e compagni saranno di scena a Tavarnelle Val di Pesa contro il San Donato

Massimo Bagiardi