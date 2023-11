"Neri Marcorè: "Bellino" il Teatro Garibaldi di Prato"

Usa un aggettivo tipicamente toscano e per lui che sa modulare la voce in ogni sfumatura, pure dialettale, è un gioco facile. "Bellino": Neri Marcorè definisce così il teatro Garibaldi pronto a risorgere dalle sue ceneri grazie all’impegno del Comune. L’artista visita il teatro settecentesco insieme al sindaco Francesco Sonnati, al vicesindaco Jacopo Franci e all’assessore Gabriele Corei. Incassa l’invito al taglio del nastro e commenta: "è un bellissimo teatro all’italiana, con un palcoscenico enorme. So che è in ristrutturazione, speriamo che i lavori finiscano presto e poi di poter tornare a vedere quando tutto sarà finito e pronto per la riapertura al pubblico".